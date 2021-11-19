Разработки Университета Иннополис могут найти расширенное применение в строительстве и обучении работников строительной отрасли.

Соответствующие перспективы и вопросы развития самого Иннополиса курирующий город-спутник Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов обсудил в Москве с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. В беседе также принял участие заместитель министра Константин Михайлик, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Татарстанский вице-премьер рассказал федеральному министру, как возводится инфраструктура особой экономической зоны «Иннополис» и Университета Иннополис. Сейчас в Иннополисе строят два технопарка-«бумеранга», роботизированную гостиницу, университетский кампус и жилые комплексы. Новые объекты должны помочь ускоренному развитию IT-города и повышению его привлекательности для потенциальных жителей и резидентов.

Кроме того, стороны затронули вопрос применения технологических решений Университета Иннополис в строительстве. Одно из таких решений — облачная геоинформационная платформа, созданная вузом в рамках проекта «Цифровая модель Республики Татарстан», который признан успешным Национальной технологической инициативой.

Платформа и набор сопутствующих отраслевых сервисов способствуют оптимизации контрольно-надзорной деятельности и принятию управленческих решений. Она направлена на развитие «умных» городов и уже опробована в ряде регионов России. В частности, с ее помощью созданы 4D-модели городов Иннополис и Байкальск. Платформа позволила провести оцифровку всей городской инфраструктуры, недвижимости, коммуникаций и рекреационных зон, что поспособствовало повышению качества жизни и развитию новых секторов городской экономики.

Помимо этого, оказались рассмотрены предложения по цифровому обучению работников строительной отрасли. Речь шла в том числе об Опорном образовательном центре, созданном на базе Университета Иннополис в 2020 году. Там проходят повышение квалификации преподаватели российских вузов. Центр также актуализирует основные профессиональные образовательные программы с внедрением в них цифровой компоненты. Только за 2021 год в центре обучились 558 преподавателей, связанных со строительной отраслью. Переработана и уже апробируется в НИУ МГСУ образовательная программа «Строительство».

Среди образовательных продуктов Университета Иннополис также были упомянуты онлайн-курс «Теория и практика применения ВIМ-технологий в строительстве», который реализуется в рамках государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики «Цифровые профессии 2021», и сетевая программа дополнительного профессионального образования «Школа заказчика строительства».