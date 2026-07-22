Разработка КНИТУ-КАИ позволит использовать дроны для защиты урожая от вредителей

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Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали новый способ защиты растений от вредителей с помощью дронов и хищных насекомых. На изобретение исследователи получили патент, сообщают «Известия».

Технология основана на расселении энтомофагов – насекомых, которые являются естественными врагами сельскохозяйственных вредителей, – прямо на полях. Для этого специалисты создали специальный бункер-дозатор с механизмом перемешивания, который устанавливается на беспилотник коптерного типа. По расчетам разработчиков, использование такой системы может увеличить урожайность сельхозкультур как минимум на 20%.

Один из авторов разработки, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Ильфир Абдуллин рассказал, что энтомофаги используются в сельском хозяйстве для биологической защиты растений. Такой способ борьбы с вредителями безопасен для человека и окружающей среды.

Ранее насекомых расселяли вручную или с помощью авиации. Первый вариант требует больших трудозатрат, а второй не позволяет точно распределять биоматериал. Использование дронов позволяет сделать процесс более эффективным. По словам разработчика, для этого подходят беспилотники с полезной нагрузкой до 10 кг.

Квадрокоптер способен подлетать непосредственно к нужным растениям, менять высоту и скорость полета, а количество распыляемого материала можно регулировать с помощью частоты вращения дозатора. Воздушный поток от винтов дополнительно помогает распределять насекомых. Это позволяет снизить их расход.

Особенность технологии заключается в том, что насекомых смешивают с носителем – манной крупой – непосредственно внутри бункера. Перемешивание выполняет встроенный механизм, который работает от электродвигателя.

Соотношение энтомофагов и крупы подбирают в зависимости от вида насекомого и условий применения. В среднем на 1 г насекомых приходится 3–5 г манной крупы.

По словам Абдуллина, манка помогает равномерно распределять насекомых, предотвращает их слипание и защищает от повреждений. Это повышает точность дозирования и позволяет равномерно обрабатывать участки.

В ходе исследований ученые рассмотрели применение двух видов энтомофагов. Первый – златоглазка, хищное насекомое, которое уничтожает тлю, клещей, червецов и небольших гусениц. Второй – трихограмма, паразит, откладывающий личинки в яйца бабочек-вредителей. Эти виды могут использоваться для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника, плодовых деревьев и других культур.

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Артем Богатырев отметил, что агродроны постепенно переходят от испытаний к промышленному применению. По его словам, в 2025 году в России с их помощью обработали 781 тыс. га сельхозугодий, а в 2026 году ожидается рост показателя до более чем 1 млн га.

Сейчас беспилотники активно используют для мониторинга полей, внесения препаратов и обработки труднодоступных участков.

При этом новая технология, по мнению эксперта, не заменит традиционные методы защиты растений, а станет частью комплексной системы борьбы с вредителями. Наиболее быстро она может окупиться в овощеводстве и садоводстве, где выращивают культуры с высокой добавленной стоимостью.

Экономическая эффективность будет зависеть от стоимости оборудования, расходных материалов, качества мониторинга полей и возможности использовать одну систему сразу для нескольких хозяйств.

Богатырев считает, что в дальнейшем такие устройства можно дополнить автоматической калибровкой дозатора, датчиками контроля подачи материала, компьютерным зрением для поиска очагов распространения вредителей и системой учета обработанных площадей.

Развитию агродронов в России способствует реализация профильного национального проекта и специальные правовые режимы, которые упрощают организацию полетов. Однако одним из главных ограничений остается стоимость техники, сообщил руководитель проектов дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Антон Ляпин.

По его мнению, конструкцию таких систем можно упростить: например, готовить смесь с насекомыми на земле, а дрон использовать только для точного дозированного распыления. Это позволит снизить вес оборудования, повысить надежность и уменьшить стоимость разработки.

Доцент департамента ветеринарной медицины Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Арфеня Карамян отметила, что подтверждение роста урожайности на 20% станет серьезным аргументом в пользу внедрения технологии.

Однако эффективность будет зависеть от правильного выбора энтомофагов для конкретных вредителей и условий на поле – температуры и влажности, которые влияют на активность насекомых.

По ее оценке, технология может быть наиболее выгодной для крупных сельхозпредприятий и участков с высокой зараженностью вредителями. Для небольших хозяйств ее внедрение может потребовать значительных затрат на оборудование и обучение специалистов.

Перед использованием энтомофагов также необходимо оценивать их влияние на экосистему, чтобы избежать вреда для полезных видов насекомых.