Разработка Казанского медуниверситета победила в федеральном конкурсе изобретений

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

КГМУ стал одним из победителей конкурса «Успешный патент-2024», который проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Награды удостоена научно-инновационная разработка «Препарат и способ его использования для терапии повреждений головного и спинного мозга». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Команда специалистов Казанского медуниверситета под руководством заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии профессора Рустема Исламова разработала уникальный метод получения генно-клеточного препарата, создаваемого на основе лейкоцитов пациента, в которые вводятся генетические конструкции, содержащие персонально подобранные терапевтические гены. Данная методика позволяет приготовить препарат в течение нескольких часов прямо на базе станции переливания крови без использования дополнительного оборудования. Благодаря ей можно вылечить пациентов, страдающих от последствия инсульта, нейротравмы, ишемии сердечной и скелетной мышц, инфекционных и других заболеваний.

Чествование победителей конкурса состоялось в рамках XXVIII Международной научно-практической конференции «Эра IP». Награды авторам изобретений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, востребованность и коммерческая состоятельность которых уже доказана, вручал руководитель Роспатента Юрий Зубов. Вместе с дипломами лауреатов разработчики получили диплом Роспатента, памятный знак и сертификат на обучение в Федеральном институте промышленной собственности по программам повышения квалификации.

Всего в этом году на конкурс поступило 150 изобретений в промышленности, машиностроении, медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, строительстве и энергетике из 44 регионов страны. По числу заявок (16) Татарстан вошел в тройку регионов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу (по 20 заявок).

Основными критериями отбора стали российская «прописка» изобретения, использование разработки, ее масштабируемость и возможность прикладного применения, социальный и экономический эффект, а также коммерческий потенциал изобретения.

«Эксперты отмечают высокий уровень заявок, поступивших на конкурс «Успешный патент» в 2024 году. Представленные изобретения работают и приносят прибыль своим владельцам. Эти инновационные разработки укрепляют фундамент технологического суверенитета страны. А благодаря высокому уровню заявок жюри пришлось выбрать не десять, а 11 победителей», – отметил на церемонии награждения Юрий Зубов.

Полный список победителей конкурса «Успешный патент-2024» – на сайте «Роспатента».