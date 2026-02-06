Разработчиков программных комплексов для нефтяной промышленности наградили в Казани

Государственные награды и премии Республики Татарстан в области науки и техники вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов выдающимся ученым.

За цикл научных работ «Математические модели и цифровые двойники многофазных течений для повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и создания инновационных пористых материалов» награждена группа ученых.

«Мы разрабатываем программные комплексы, которые позволяют в десятки, в сотни раз быстрее решать практические задачи. Эти задачи находятся в области теории фильтрации и охватывают полный спектр… Это средства защиты, инновационные фильтрующие материалы, к примеру, защитные маски, <…> и вплоть до повышения нефтеотдачи гигантских нефтяных месторождений. Для каждого процесса разработали свою модель. В итоге у нас 12 программных комплексов, которые внедрены в производство», – рассказал «Татар-информу» руководитель работы, завкафедрой аэрогидромеханики Института математики и механики им. Лобачевского КФУ Константин Поташев.

По его словам, инновационные разработки внедрены в нефтедобывающей промышленности в шести регионах страны, в том числе и в Татарстане.

«Даже в Казахстане стоит наша программа, по которой моделируется разработка нефтяных месторождений», – заметил Поташев.

Разработка, за которую ученые получили сегодня награды, велась большим коллективом на протяжении 15 лет.