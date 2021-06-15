Разработчиков акванедр РТ обязали дополнительно возместить урон популяции рыб на 30 млн

Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Росрыболовство и Рыбнадзор обязали компании-разработчиков акванедр республики дополнительно компенсировать ущерб популяции рыб в регионе на сумму 30 млн рублей. Об этом на выездной пресс-конференции по приказанской акватории Волги сообщил министр экологии РТ Александр Шадриков.

«Недропользователями похвалиться не можем — считаем их нарушителями. При выдаче лицензий мы им насчитываем вместе с Росрыболовством и Рыбнадзором так называемый рыбный ущерб. Есть ряд недропользователей (имеются в виду компании, добывающие полезные ископаемые со дна рек — прим. Т-и), с которыми идут судебные тяжбы. В целом в сумме они должны дополнительно в этом году на 30 млн выпустить рыб [в реки Татарстана]», — констатировал Шадриков.

Когда объем добычи полезных ископаемых во время разработки дна увеличивается, пояснил он, компании-недропользователи должны выпустить в реку дополнительное количество рыбы с пересчетом на дополнительный ущерб.

«Но и без них (недропользователей — прим. Т-и) тоже нельзя — вот М12 строится», — резюмировал министр экологии РТ.