Разработчиком проекта трамвайной сети в Замелекесье стал «Татэлектромонтаж»

Аукцион на право разработать проект новой трамвайной сети в районе Замелекесье выиграла компания «Татэлектромонтаж».

Предприятие стало единственным заявителем. Цена контракта составила 20,3 млн рублей. Проектирование, согласно условиям договора, будет проходить в два этапа, последний из которых завершится в декабре.

Трамвайная ветка пройдет по Сармановскому тракту, проспектам Фоменко, Казанский до проспекта Мусы Джалиля. Протяженность новой сети в обоих направлениях составит 14 км (7 км в одну сторону), запланировано 11 остановочных павильонов. Строительство ветки невозможно без возведения дополнительной грузовой подстанции, оборотного кольца и 31 автомобильного переезда.