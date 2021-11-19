Разработчики вертолета «Ансат» получили премию Правительства РФ в 2 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

Команда разработчиков вертолета «Ансат», который производится на «Казанском вертолетном заводе» (КВЗ), получила премию Правительства России в области науки и техники, за создание винтокрылой машины. Размер премии составил 2 млн рублей.

Разработка «Ансата» началась на КВЗ в 1993 году. Инициировал проект и организовал процесс создания вертолета бывший первый заместитель генерального директора «Казанского вертолетного завода» Валерий Карташев.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Идея создания вертолета пришла, когда мы поняли, что нам необходим легкий вертолет для перевозки не очень больших объектов. До «Ансата» по всей стране использовались Ми-8, но в среднем они нагружались на треть максимальной массы, из-за чего перелет получался дорогим и неэффективным», – рассказал журналистам Карташев.

Бывший генеральный директор КВЗ Александр Лаврентьев отметил, что все работы по проекту вертолета «Ансат» проводились за счет средств завода, без какого-либо стороннего финансирования.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Заместитель главного конструктора опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Казанского вертолетного завода Виктор Овчинников сообщил журналистам, что до сих пор продолжает участвовать в модификации машины. По его словам, вертолет получил сертификат Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета в декабре 2004 года.

«С тех пор мы получили множество дополнений к сертификату. Сейчас мы разрабатываем новый автопилот и противообледенительную систему, а также лебедку и внешнюю подвеску для перевозки грузов», – рассказал Овчинников.

Он сообщил, что всего в настоящее время эксплуатируется в России и за рубежом 110 вертолетов «Ансат».

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Сегодня вертолет «Ансат» активно используется в санитарной авиации. Это обусловлено малым временем подготовки вертолета ко взлету, что важно в условиях экстренной эвакуации. За последние 5 лет КВЗ произвел около 40 медицинских «Ансатов», на которых только в прошлом году было перевезено более 5 тыс. пациентов. Начались поставки «Ансата» на экспорт.

В коллектив разработчиков «Ансата» входит 10 человек: Валерий Карташев, Игорь Булгаков, Александр Лаврентьев, Виктор Овчинников, Леонид Павлов, Алексей Степанов, Сергей Михайлов, Василий Нам, Владимир Шувалов и Николай Тарасов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Легкий многоцелевой вертолет Ансат предназначен для перевозки пассажиров, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также решения специальных задач в интересах различных заказчиков.

Вертолет может применяться в различных вариантах целевого назначения: поисково-спасательном, патрульном, медицинском, учебно-тренировочном, грузопассажирском, VIP, противопожарном варианте.

Максимальная скорость вертолета – 275 км/ч, дальность полета с основными баками – 505 км, практический потолок – 5,5 км, статический – 2,9 км. Максимальная взлетная масса – 3,6 тонны.