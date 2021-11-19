Разработчики вертолета «Ансат» получили премию Правительства РФ в 2 млн рублей
Команда разработчиков вертолета «Ансат», который производится на «Казанском вертолетном заводе» (КВЗ), получила премию Правительства России в области науки и техники, за создание винтокрылой машины. Размер премии составил 2 млн рублей.
Разработка «Ансата» началась на КВЗ в 1993 году. Инициировал проект и организовал процесс создания вертолета бывший первый заместитель генерального директора «Казанского вертолетного завода» Валерий Карташев.
«Идея создания вертолета пришла, когда мы поняли, что нам необходим легкий вертолет для перевозки не очень больших объектов. До «Ансата» по всей стране использовались Ми-8, но в среднем они нагружались на треть максимальной массы, из-за чего перелет получался дорогим и неэффективным», – рассказал журналистам Карташев.
Бывший генеральный директор КВЗ Александр Лаврентьев отметил, что все работы по проекту вертолета «Ансат» проводились за счет средств завода, без какого-либо стороннего финансирования.
Заместитель главного конструктора опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Казанского вертолетного завода Виктор Овчинников сообщил журналистам, что до сих пор продолжает участвовать в модификации машины. По его словам, вертолет получил сертификат Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета в декабре 2004 года.
«С тех пор мы получили множество дополнений к сертификату. Сейчас мы разрабатываем новый автопилот и противообледенительную систему, а также лебедку и внешнюю подвеску для перевозки грузов», – рассказал Овчинников.
Он сообщил, что всего в настоящее время эксплуатируется в России и за рубежом 110 вертолетов «Ансат».
Сегодня вертолет «Ансат» активно используется в санитарной авиации. Это обусловлено малым временем подготовки вертолета ко взлету, что важно в условиях экстренной эвакуации. За последние 5 лет КВЗ произвел около 40 медицинских «Ансатов», на которых только в прошлом году было перевезено более 5 тыс. пациентов. Начались поставки «Ансата» на экспорт.
В коллектив разработчиков «Ансата» входит 10 человек: Валерий Карташев, Игорь Булгаков, Александр Лаврентьев, Виктор Овчинников, Леонид Павлов, Алексей Степанов, Сергей Михайлов, Василий Нам, Владимир Шувалов и Николай Тарасов.
Легкий многоцелевой вертолет Ансат предназначен для перевозки пассажиров, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также решения специальных задач в интересах различных заказчиков.
Вертолет может применяться в различных вариантах целевого назначения: поисково-спасательном, патрульном, медицинском, учебно-тренировочном, грузопассажирском, VIP, противопожарном варианте.
Максимальная скорость вертолета – 275 км/ч, дальность полета с основными баками – 505 км, практический потолок – 5,5 км, статический – 2,9 км. Максимальная взлетная масса – 3,6 тонны.