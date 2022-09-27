Разработчики программы по реновации детских лагерей России опираются на опыт Татарстана

В России ведется работа над созданием программы реновации детских лагерей. Ее разработчики опираются на опыт Татарстана в части проектирования и строительства летних оздоровительных учреждений, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Благодаря программе реновации лагерей “Лето – детям”, которая инициирована Президентом республики Рустамом Миннихановым, инфраструктура детского отдыха Татарстана считается передовой в России», – отметил спикер.

По республиканской программе с 2019 по 2021 год в 26 детских оздоровительных лагерях проведен ремонт на общую сумму 3,3 млрд рублей. В программу этого года включено 22 лагеря, в том числе по 12 учреждениям ведутся проектные работы, а в 10 лагерях – строительно-монтажные. На реновацию лагерей в этом году выделен 1 млрд рублей, рассказал министр.

«За три года реализации программы пропускная способность после ремонтных работ увеличилась на 744 человека – до 4 115 детей в смену. То есть реновация дает возможность охватить большее количество детей летним отдыхом», – подчеркнул он.

Сулейманов также заметил, что продолжается реализация программы по ремонту подъездных дорог до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи. Ежегодно на благоустройство дорог к лагерям выделяется 250 млн рублей. В этом году новая дорога протяженностью 1,4 километра появилась к лагерю «Салют» Бугульминского района. «Работы по ремонту дорог к четырем другим лагерям будут завершены в ближайшее время», – заключил министр.