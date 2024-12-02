Разработчики маршрутной сети Челнов получили более 900 обращений от жителей

Специалисты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) из Москвы, которые работали над оптимизацией маршрутной сети в Набережных Челнах, получили более 900 обращений от жителей. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Через конкурсные процедуры был выбран именно этот институт, заявлялись многие. Прошлую маршрутную сеть нам разрабатывали специалисты из Санкт-Петербурга», — напомнил Магдеев.

Сегодня москвичи завершают разработку маршрутной сети Набережных Челнов, но пока она не утверждена.

По словам мэра, специалисты из Москвы выезжали и работали в Автограде, провели обзор и подсчет транспорта. На прошлой неделе состоялась встреча с представителями руководства города, где специалисты предложили свои варианты.

На совещании Наиль Магдеев поручил руководителю исполкома Фариду Салахову организовать встречу СМИ и представителей Московского Научно-исследовательского института, которые должны рассказать, что нашли при исследовании Челнов, какие рекомендации могут дать для дальнейшего развития транспорта в городе.