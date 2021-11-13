Разработчики из Татарстана создали онлайн-переводчик башкирского языка

Татарстанские специалисты из Института прикладной семиотики Академии наук РТ в сотрудничестве с коллегами из Башкортостана создали машинный онлайн-переводчик «Башкортсофт». Об этом в интервью проекту «Миллиард татар» рассказал директор института Ринат Гильмуллин.

«Это весьма науко- и трудоемкий процесс, который нельзя реализовать без участия специалистов и разработчиков различного профиля. Задействованы и филологи, и программисты, и ученые, как с татарстанской, так и с башкортостанской стороны. И благодаря совместной работе, использованию передового опыта, удалось разработать уникальный продукт. На сегодняшний день этот сервис является одним из лучших по качеству перевода в русско-башкирской паре», — поделился специалист.

По его словам, в работе было задействовано пять специалистов из Татарстана, которые занимались разработкой алгоритмов и реализацией веб-ресурса, в то время как Башкортостан взял на себя лингвистическую часть переводчика.

Гильмуллин рассказал, что Татарстан сотрудничает с представителями научного сообщества различных тюркских народов. Ученые республики работают над совместными проектами со специалистами из Турции, Казахстана, Узбекистана, а также из регионов России — Крыма, Чувашии, Башкортостана и другими.

Подробнее о том, как создавался «Башкортсофт», — в материале «Миллиард татар».