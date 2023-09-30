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Разработчики из Казани создали «умные» часы-тонометр, которые измеряют пульс, давление и ЭКГ. Если потребуется, они передают данные врачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу.

«Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели „Поликлиника на дому“, — отметили в НТИ. — Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве „Архипелаг 2023“».

По словам разработчиков, устройство можно будет настроить под определенные задачи для владельца. Анализирует данные искусственный интеллект. После этого приходят push-уведомления, а информация по мониторингу отправляется врачу для коррекции терапии.

Участник проекта Линар Гарифуллин отметил, что подобные разработки, к примеру, создавали южнокорейские ученые. Российский гаджет будет отличаться от них анализом полученной информации и составлением своеобразной медицинской истории своего владельца. Разница с обычными смарт-часами тоже заключается в связи с медицинской экосистемой.

«Планируем получение регистрационного изделия Росздравнадзора на наш прибор, таким образом, он совместит в себе медицинское устройство и функции привычных смарт-часов», — объяснил специалист.

Разработчики рассчитывают выпустить первую партию часов-тонометров в следующем году. Пока проект находится на этапе создания прототипа.