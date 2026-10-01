Разработчики GTA VI годами ходили по клубам и посещали пляжи Флориды

Разработчики игры Grand Theft Auto V на протяжении нескольких лет посещали различные локации Флориды, чтобы достичь максимальной достоверности в изображении вымышленного штата Леонида и его обитателей. Об этом рассказал старший вице-президент Rockstar Games по нарративу Руперт Хамфрис в интервью изданию Game Informer.

По словам Хамфриса, представители его команды в поисках максимально разнообразного материала ездили по разным районам Флориды ночью в компании бывших полицейских, посещали стрип-клубы, ночные клубы и пляжи.

Кроме того, разработчики не оставили своим вниманием национальный парк «Эверглейдс» и архипелаг Флорида-Кис, которые стали прототипами присутствующих в игре нацпарка «Гора Калага» и архипелага Леонида-Кис.

При этом сотрудники Rockstar бывали далеко не только в тех местах Флориды, что привлекают туристов. Они попытались понять, как сосуществуют друг с другом представители разных социальных слоев и культур.

О разработке GTA VI было объявлено в феврале 2022 года. Выход игры для PlayStation 5 и Xbox Series X/S намечен на 19 ноября 2026 года.