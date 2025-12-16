Артем Геллер высоко оценил безопасность мессенджера MAX

Безопасность отечественного мессенджера MAX оценивается как надежная. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

«Безопасность мессенджера MAX на довольно высоком уровне, по этому вопросу пока претензий нет. Она на уровне других популярных мессенджеров, но при этом все российское – это большой плюс», — сказал он.

Геллер добавил, что с ростом числа активных пользователей будут появляться и новые вызовы, но на текущем этапе защита данных реализована качественно.

Одновременно с укреплением безопасности разработчики активно расширяют функционал приложения, двигаясь по пути создания «супераппа». За последние месяцы в MAX были интегрированы несколько ключевых сервисов.

«До какого-то оптимального значения можно наполнить приложение MAX полезным для людей функционалом, но всё лишнее можно вынести в отдельное приложение. Вот тут вопрос баланса и удобства. Если этим занимаются хорошие специалисты, мы получим очень хороший результат», – добавил разработчик.

Так, за последнее время в мессенджере появилось много полезных функций. Одним из главных нововведений стал Цифровой ID – это интеграция с порталом «Госуслуги». Пользователи могут в несколько кликов получить доступ к цифровым копиям своих документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС) прямо в мессенджере. Для этого необходимо обновить приложение, зайти в раздел «Профиль», выбрать «Цифровой ID» и подтвердить данные через учетную запись на госпортале.

Кроме того, в MAX появился официальный чат-бот МФЦ. Он позволяет записаться на прием, отменить запись, проверить статус обращения и найти ближайшее отделение. Бот уже работает в тестовом режиме в некоторых регионах. Найти его можно через поиск в мессенджере по запросам «@mfcbelgorod_bot» или «@mfc».

Также недавно был запущен режим «Семейная защита», создающий безопасное пространство для общения детей и пожилых родственников, ограждая их от мошенников и нежелательного контента.