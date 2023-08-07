Разработчик из Татарстана представил татарскую версию приложения «Вордли»

В Google Play стало доступно для скачивания новое татарское приложение «Вордли». Это аналог популярной в мире игры, суть которой заключается в том, чтобы отгадать загаданное слово, в данном случае – на татарском языке.

Разработчиком выступил 19-летний программист из Кайбицкого района Татарстана Баязит Хасанов. По его словам, на создание приложения его сподвигло то, что на просторах маркетов сегодня крайне мало игр и приложений на татарском языке.

На данный момент игру скачали порядка 20 раз. Сейчас она доступна только для Android, но при достижении 1000 скачиваний планируется выпуск и для iOS.

Подробности о приложении и его разработчике – в интервью «Миллиард.Татар» с Баязитом Хасановым.