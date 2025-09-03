Разработчик дизайна Louis Vuitton и Lexus привез в Казань выставку скульптур и украшений

Художник-скульптор, специализирующийся на литье из бронзы и сотрудничающий с российскими, французскими и китайскими литейными мастерскими, а также с такими мировыми брендами, как Louis Vuitton, Lexus, Caparol, представит в Казани свою персональную выставку ювелирных украшений, графики, ковров и скульптуры.

Вернисаж запланирован на 4 сентября в Галерее современного искусства. На время посещения церемонии открытия, с 16 до 17 часов, вход на выставку будет свободным.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Автор произведений – пермский художник Альфиз Сабиров. Казанцы часть его работ уже могли видеть прежде. Например, в 2013 году на всероссийской выставке «Большая Волга». В 2019 году в Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ» проходила его персональная выставка «Аю бала». И даже в текущем году некоторые работы Альфиза Сабирова уже экспонировались в Казани – на персональной выставке «Урман. Мифическая земля» в частной галерее ES gallery. Более того, Альфиз Хафизов – лауреат премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче (в 2017 году).

На готовящейся выставке «Тау» в Галерее современного искусства посетители увидят более 120 его произведений. В том числе, конечно, новые, прежде в Казани не экспонировавшиеся. Некоторые из экспонатов, вошедших в выставку, как рассказал «Татар-информу» сам Альфиз Сабиров, были слеплены им на борту самолета, другие отлиты в литейной мастерской в Китае.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Эта выставка – часть тура, можно так сказать. Это большое продолжение истории, мифической истории. Планирую также представить ее в Москве и в Дубае. Было бы интересно в Китае провести эту выставку, показать работы.

В произведениях Альфиза Сабирова, отмечают искусствоведы, рождается собственная мифология, формируя связь между древними культурами, настоящим и будущим. Он переосмысливает архаичные сюжеты. При этом использует контрастную обработку фактуры, сочетает грубые природные формы и гладкие отполированные фрагменты – так кажущаяся простота превращается в многогранность.

Излюбленный образ художника – мифическая гора. Неслучайно выставка называется «тау», что переводится с татарского именно как «гора». Альфиз Сабиров напоминает, что этот символ был известен и важен и в Древней Греции (Олимп), и в Месопотамии (мифическая «Гора Стран»), и т.д. В своем творчестве художник вновь и вновь возвращается к символу горы с помощью форм и текстур, напоминающих горные рельефы, не забывая и о сюжетах татарского фольклора.

Выставка Альфиза Сабирова «Тау» будет принимать посетителей до 5 октября включительно.