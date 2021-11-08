Разрабатывавшее беспилотники ОКБ Симонова выплатило 2,8 млн рублей долгов по зарплате

Признанное банкротом казанское АО «Научно-производственное объединение „Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова“» выплатило 12 сотрудникам долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всего занимавшееся разработкой беспилотников ОКБ Симонова перечислило своим работникам 2 млн 851,6 тыс. рублей. Кроме того, ООО «Нижнекамский кирпичный завод» выплатило 287,9 тыс. рублей двоим сотрудникам. Таким образом, оба предприятия частично погасили задолженность по зарплате.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана заверило, что «во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арбитражный суд Татарстана признал казанское Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» банкротом.

С 2011 года ОКБ имени Симонова по заказу Министерства обороны России занималось разработкой тяжелого беспилотника «Альтаир» («Альтиус») – аналога американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper. Общие затраты составили около 3 млрд рублей. Первые испытания прошли летом 2016 года.

В апреле 2018 года генерального директора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина арестовали по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. После этого программа по разработке тяжелого БПЛА была передана Уральскому заводу гражданской авиации. Впрочем, и это предприятие продолжило заниматься разработкой боевого дрона в Казани.