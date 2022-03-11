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Технологии
11 марта 2022  14:20

Разработчик антивируса Avast прекратит работу в России и Белоруссии

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Чешская компания Avast — разработчик ПО в сфере информбезопасности уходит с российского и белорусского рынков. Также о приостановке работы рассказал разработчик антивируса Norton — NortonLifeLock. Об этом со ссылкой на заявления компаний сообщает РИА Новости.

Обе компании связывают свой уход с ситуацией вокруг Украины.

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент [пользователям из России]», — отмечается в сообщении, появившемся на русскоязычном ресурсе Norton.

Avast же, комментируя свое решение, заявляет, что будет предоставлять украинским пользователям бесплатное продление лицензий на платные продукты либо их получение. 

Многие зарубежные компании прекратили либо приостановили работу в России после признания независимости ДНР и ЛНР и развертывания специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля сообщил Президент России Владимир Путин.

#антивирус
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