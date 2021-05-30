Разработанный в Зеленодольске танкер вошел в состав Черноморского флота

В состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота вошел малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов». Судно построено на нижегородском предприятии «Волга» по проекту 03182, разработанному в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».

Пресс-служба Южного военного округа отмечает, что «перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения». Теперь экипаж танкера займется отработкой специальных курсовых задач, после сдачи которых начнет выполнять плановые задачи боевой подготовки.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» является головным судном проекта 03182. Он был заложен 1 сентября 2016 года и спущен на воду 20 декабря 2018-го. Его систершип «Борис Аверкин» продолжает строиться в Нижнем Новгороде. Многоцелевое судно предназначено для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов. При этом оно может принимать противолодочные вертолеты Ка-27 и беспилотные летательные аппараты.

Танкер способен перекачивать на надводные корабли и суда топливо и горюче-смазочные материалы, передавать им различные грузы, а также принимать льяльные (загрязненные нефтью — прим. Т-и) воды и твердые отходы.

Кроме того, «Вице-адмирал Паромов» может патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла. Корпус усиленного ледового класса Arc4 позволяет ему действовать в арктических морях при толщине льда от 0,6 до 0,8 метра, отмечает портал flot.com.

Танкер имеет полное водоизмещение 3 500 тонн при длине 78,8 метра. Дальность плавания достигает 1500 морских миль, автономность составляет 30 суток. Экипаж включает 24 человек, причем на борту могут быть дополнительно размещены еще восемь человек.

Фото: пресс-служба Южного военного округа.