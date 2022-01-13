Разрабатывавшее беспилотники ОКБ Симонова выплатило 9 млн рублей долгов по зарплате

Занимавшееся разработкой беспилотников научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» погасило задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на сумму около 9 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова перечислило 148 работникам 8 млн 996,1 тыс. рублей. Казанское ООО «Стайл» рассчиталось с одним работником, выплатив ему 13 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арбитражный суд Татарстана признал казанское Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» банкротом.

С 2011 года ОКБ имени Симонова по заказу Министерства обороны России занималось разработкой тяжелого беспилотника «Альтаир» («Альтиус») — аналога американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper. Общие затраты составили около 3 млрд рублей. Первые испытания прошли летом 2016 года.

В апреле 2018 года генерального директора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина арестовали по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. После этого программа по разработке тяжелого БПЛА была передана Уральскому заводу гражданской авиации. Впрочем, и это предприятие продолжило заниматься разработкой боевого дрона в Казани.