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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал недопуск сборной России на молодёжный чемпионат мира 2027 года в Канаде, а также оценил позицию Уэйна Гретцки, поддержавшего визовый запрет для россиян.

«Не сомневался, что Европа будет вставлять нам палки в колёса, но от Канады этого не ожидал. И уж тем более от Уэйна Гретцки, который поддержал визовый запрет. Абсурд ещё и в другом. Премьер-министр Канады не даёт визы сборной России, но при этом у него под носом в НХЛ и в различных канадских лигах спокойно играют десятки российских хоккеистов. Они представляют нашу страну, радуют болельщиков и как резиденты, которые находятся в Канаде более 190 дней в году, платят местные налоги. То есть здесь двойной цинизм. С одной, выгодной ей стороны, Канада зарабатывает, с другой — нарушает права человека и фактически вводит запрет на целую страну», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Коваленко также прокомментировал предположения, что слова Гретцки могли быть выдумкой. «Знаете, я тоже об этом думал — что за Уэйна это кто-то написал и выкинул в прессу. Но, с другой стороны, если бы там была какая-то придумка, Уэйн бы выступил. Однако он молчит, значит, к сожалению, что-то было. Он разочаровал весь наш хоккей и подмочил свою репутацию уникального спортсмена. Правильно поставил вопрос Вячеслав Фетисов: мол, после такого прогиба ради политики не обречён ли Гретцки расстаться с титулом "Великий"?» — заключил олимпийский чемпион.