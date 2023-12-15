Разные государства задолжали России почти 29 млрд долларов в 2022 году

Резиденты 37 стран задолжали РФ 28,9 млрд долларов в 2022 году. При этом сумма долга выросла на 8,7% или на 2,3 млрд долларов по сравнению с 2021-м, пишет РБК. При этом, по данным Всемирного банка, долг может быть погашен в любой валюте, товарах или услугах.

Среди самых крупных должников перед Россией (эта «пятерка» задолжала в общем 21,22 млрд долларов): Белоруссия (должна 8,24 млрд долларов), Бангладеш (5,86 млрд долларов), Индия (3,75 млрд), Египет (1,82 млрд) и Вьетнам (1,39 млрд). При этом у каких-то стран долги «висят» еще с 1990-х годов, например, у Йемена. Также с 2007 года числится долг у Камбоджи (458 млн долларов), с 2011-го – у Сирии (525 млн долларов).

Большая часть из задолженных 28 млрд долларов – это долгосрочный долг, который должны оплатить через год и дольше, начиная с 2024-го. При этом основная доля долга – это «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, в том числе кредиты, выданные правительством РФ.

Также у ряда стран есть долги перед частными кредиторами России (например, коммерческими банками). Среди таких долгов: Аргентины (8 млн долларов), Кот-д'Ивуара (41 млн долларов) и Турция (50 млн долларов).

Интересно, что Россия – далеко не самый «щедрый» кредитор. В 2021-м страна входила в топ-5 крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. Отметим, что, по данным Центробанка РФ от 1 января 2022-го, общая сумма долгов других стран перед Россией составила тогда 49 млрд долларов. Для сравнения: Китаю разные страны должны в общем около 180 млрд долларов.

Отметим, что РФ дает по большей части экспортные кредиты – займы странам, куда российские компании экспортируют товары и оказывают какие-либо услуги. Так, в 2024-м Россия планирует дать в долг 5,2 млрд долларов, которые пойдут на завершение действующих проектов и выполнение РФ своих обязательств, согласно межправительственным договоренностям.