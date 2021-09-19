«Разнообразие запахов и вкусов»: Азат Абзалов пригласил горожан на «Вкусную Казань»

На фестивале «Вкусная Казань», который проходит в дни выборов у Дворца земледельцев, жители и гости столицы Татарстана могут приобрести фермерские товары и отведать разнообразные блюда национальной кухни. Об этом сегодня в Едином информационном центре в Казани рассказал начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«На площадке „Вкусной Казани“ представлены фермерские товары, блюда народов нашей необъятной страны и даже зарубежные блюда. Здесь работает интересное музыкальное сопровождение. Разнообразие запахов и вкусов. Сегодня „Вкусная Казань“ еще принимает гурманов», — сообщил он.

Фестиваль проходит 18 и 19 сентября с 10.00 до 21.00 на территории парка у Дворца земледельцев, вход свободный. Рестораторы на порядка 50 точках угощают казанцев своими лучшими блюдами. Для тех, кто проголосует на выборах и получит браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!», предусмотрены скидки.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.