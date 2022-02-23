Разминировать поле и провести штыковой бой: как в Нацмузее отметили 23 Февраля

В честь Дня защитника Отечества Национальный музей Татарстана подготовил для жителей и гостей Казани праздничную программу. В этом году мероприятия прошли сразу на двух площадках: в Музее-мемориале Великой Отечественной войны и Национальном музее РТ.

Празднество развернулось прямо перед входом в музей-мемориал. На улице была организована интерактивная площадка, где сотрудники музея провели строевую подготовку для всех желающих, обучили гостей навыкам штыкового боя. Также посетители смогли примерить военную форму красноармейца.

Внутри музея посетителей ждала выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция показала не только ключевые военные события, но и развитие науки, культуры, сельского хозяйства и промышленности в эти тяжелейшие годы.

«Задача была не просто показать историю Великой Отечественной войны, а рассказать о вкладе Татарстана. Несмотря на то что мы даем достаточно много общей информации о войне, все-таки упор музей делает на вклад татарстанцев в тылу и на фронтах», — пояснил научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Наиль Хабибуллин.

Письма, военная форма, оружие, личные вещи героев Советского Союза — это лишь часть экспонатов выставки. Помимо этого, в экспозиции можно увидеть фотографии, медали и награды героев, чьи судьбы тесно связаны с Татарстаном — Михаила Девятаева, Мусы Джалиля, Сабира Ахтямова, Петра Гаврилова.

«Посетители приходят, у каждого свои интересы: кому-то интересны судьбы людей, оружие, кому-то интересна история. Каждый находит здесь что-то интересное для себя», — рассказал заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Праздник продолжился в Национальном музее, где прошла военно-историческая игра «Воин на все времена». Участникам предстояло пройти 12 локаций с испытаниями военной подготовки разных времен, начиная от первобытного общества и заканчивая современностью.

«Посетитель получает так называемый проходной лист, на этом листе написано, сколько и какие локации он должен пройти. Человек должен набрать определенное количество баллов для получения звания защитника отечества», — объяснил заведующий отделом научной реконструкций Национального музея РТ Владислав Хабаров.

Так, например, одно из испытаний относится к периоду Великой Отечественной войны. Участникам предстояло разминировать минное поле, ощутив на себе всю полноту эмоций сапера.

Напомним, что День защитника Отечества традиционно проводится Национальным музеем Республики Татарстан и его филиалом — Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на протяжении 10 лет и ежегодно собирает до двухсот участников.