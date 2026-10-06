Размещение флага Татарстана станет обязательным для школ и спортобъектов

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Размещение Государственного флага Татарстана станет обязательным на объектах спорта, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также в зданиях образовательных организаций независимо от формы собственности. Соответствующие изменения внесены в закон республики «О государственных символах Республики Татарстан», документ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Флаг также будут постоянно размещать в государственных и муниципальных учреждениях, занимающихся реализацией молодежной политики, либо устанавливать на их территориях.

Кроме того, флаг республики будут поднимать или устанавливать во время массовых мероприятий, проводимых образовательными организациями и учреждениями молодежной политики. Это требование также распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования.