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Размер выплаты почетным гражданам Казани хотят увеличить почти до 575 тыс. рублей
Размер единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», хотят поднять до 574,7 тыс. рублей. Поправки к решению Казгордумы подготовил исполком города. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Также предложили увеличить размер выплат для лиц, организаций, учреждений и предприятий, занесенных в Книгу почета Казани, — до 344,8 тыс. рублей.
Источник выплат — средства из бюджета муниципального образования города.
Ранее почетным гражданам Казани полагалась единовременная выплата в размере 344,8 тыс. рублей, а занесенным в Книгу почета города — 172,4 тыс. рублей.
Звание «Почетный гражданин Казани» учредили в 2005-м. Его присваивают за выдающийся вклад в развитие и процветание города, повышение ее роли и авторитета в России и на международной арене.
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