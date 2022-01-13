Объем страховых премий в Татарстане за девять месяцев 2021 года вырос на 5,6%

В январе — сентябре прошлого года общий объем страховых премий в Татарстане увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 23,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Больше всего за девять месяцев выросли показатели страхования автокаско — на 20,2%, до 3,6 млрд рублей. По страхованию от несчастных случаев или болезней страховые премии увеличились на 9,8% и достигли 3,3 млрд рублей.

«Объем страховых выплат в Республике Татарстан за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 35,8%, до 11,9 млрд рублей», — сообщил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

По оценке Шарифуллина, такая динамика обусловлена существенным увеличением выплат по добровольному личному страхованию, добровольному страхованию жизни и ОСАГО.

Общее количество приобретенных страховых полисов за девять месяцев прошлого года составило 2,6 млн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В республике сокращение числа заключенных договоров затронуло только добровольное имущественное страхование. Наиболее популярными оказались полисы страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС и ОСАГО.