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Размер самой большой пенсии в Татарстане достигает 400 тыс. рублей
Максимальный размер пенсии в Татарстане составляет 400 тыс. рублей. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.
«У нас есть отдельные лица — летчики-испытатели. Их на самом деле не так много. Они получают около 400 тысяч рублей ежемесячно», — заметил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
«Это замечательная пенсия, и я думаю, что многие пожалели, что не пошли учиться на летчиков-испытателей», — не без иронии отреагировал на этот ответ журналист.
При этом, по словам Вафина, в последние три года в Татарстане самый высокий размер пенсий среди регионов Приволжского федерального округа.
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