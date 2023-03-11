Размер самой большой пенсии в Татарстане достигает 400 тыс. рублей

Максимальный размер пенсии в Татарстане составляет 400 тыс. рублей. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«У нас есть отдельные лица — летчики-испытатели. Их на самом деле не так много. Они получают около 400 тысяч рублей ежемесячно», — заметил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

«Это замечательная пенсия, и я думаю, что многие пожалели, что не пошли учиться на летчиков-испытателей», — не без иронии отреагировал на этот ответ журналист.

При этом, по словам Вафина, в последние три года в Татарстане самый высокий размер пенсий среди регионов Приволжского федерального округа.