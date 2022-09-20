Размер Шаляпинской стипендии в новом сезоне будет увеличен как минимум вдвое и достигнет 100 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая музеем Горького и Шаляпина в Казани Марианна Гаврилова.

«Прием заявок на премию стартовал 1 сентября и продлится до 1 декабря. В этом году нам хотелось бы существенно увеличить количество претендентов, потому что 2023 год юбилейный — 13 февраля со дня рождения Федора Шаляпина исполнится 150 лет. Так что мы увеличиваем и сумму: если в прошлые годы это было 50 тыс. рублей, то в этом сезоне премия составит как минимум 100 тыс. рублей», — подчеркнула собеседница агентства.

Шаляпинская стипендия — таково историческое название единовременной выплаты-премии, которую впервые учредил сам Федор Шаляпин. В новейшей истории вручение этой награды происходит ежегодно на протяжении последних 20 лет. К юбилею всемирно известного баса организаторы конкурса (музей Горького и Шаляпина в Казани, филиал Национального музея РТ и Министерство культуры Татарстана) не только увеличили сумму поощрения талантливых исполнителей, но и изменили порядок отбора.

Теперь претендентам нужно будет пройти два этапа: онлайн и очное прослушивание перед жюри. Для участия в онлайн-отборе заявившимся нужно будет прислать в цифровом формате видео исполнения двух любых произведений на выбор. При прохождении в финал на очном прослушивании они смогут исполнить ранее заявленные онлайн произведения или подготовить другие.

«Шаляпинская стипендия присуждается любым вокалистам от 15 до 35 лет, причем у нас в положении указано, что выдвигать номинантов могут концертные организации и учебные заведения. Главное условие — это должно быть направление академического вокала. Не поп, не рок, не эстрада, а исключительно два разнохарактерных академических произведения должны исполнить претенденты», — пояснила Марианна Гаврилова.

Этап очного прослушивания будет проходить в декабре. Тринадцатого февраля 2023 года, в день 150-летия со дня рождения Шаляпина, будет объявлен получатель Шаляпинской стипендии юбилейного года.

На случай большого количества участников конкурса и их выдающихся способностей по случаю юбилея Шаляпина Министерство культуры РТ обсуждает возможность еще большего увеличения размера премии, а также учреждения наград второго порядка. Конкурс проводится для популяризации наследия Федора Шаляпина.