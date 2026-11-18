Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Правительство Татарстана утвердило размер прожиточного минимума в республике на 2027 год. Соответствующий документ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Величина прожиточного минимума в Татарстане в 2027 году составит 17 193 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель будет равен 18 740 рублям, пенсионеров – 14 786 рублям, детей – 16 677 рублям.

Напомним, что размер прожиточного минимума влияет на величину соцпособий и выплат. Этот показатель устанавливается на ежегодной основе.