Размер президентских стипендий в России вырастет до 30 тыс. рублей

С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тыс. рублей. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии – 30 тысяч рублей ежемесячно», – говорится в заявлении.

Конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируется провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре.

«Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года», – отметили в Минобрнауки.

Кроме того, в 2025/26 учебном году будет введена новая стипендия правительства (20 тыс. рублей), которую смогут получить 5,7 тыс. студентов, курсантов и слушателей вузов страны.