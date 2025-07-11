Размер пособия по уходу за ребенком в 2025 году превысил 32 тыс. рублей

В 2025 году средний размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 32 721,83 рубля, при условии средней заработной платы. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.Ru».

В случае ухода за двумя детьми сумма возрастает до 65 443,66 рубля, а при уходе за тремя и более детьми – до 81 804,58 рубля.

Эксперт напомнил, что пособие выплачивается в рамках системы обязательного социального страхования, связанного с временной нетрудоспособностью и материнством. Для работающих граждан его размер зависит от величины заработной платы за два предыдущих календарных года.

Так, по словам Балынина, средняя зарплата составила 74 854 рубля в 2023 году и 89 069 рублей в 2024 году. На основе этих данных был рассчитан среднедневной заработок в размере 2690,94 рубля, что и позволило определить сумму ежемесячного пособия – 32 721,83 рубля.

Он также уточнил, что минимальный размер ежемесячной выплаты на одного ребенка составляет 10 103,83 рубля. Максимальная сумма пособия достигает 68 995,48 рубля.