Размер минимального потребительского бюджета в Татарстане вырос до 19,4 тыс. рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил размер минимального потребительского бюджета. Постановление размещено на официальном портале Правительства республики.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по РТ за I квартал 2022 года в размере 19 424 рублей», — сказано в документе.

Сумма рассчитывается исходя из данных о минимальной потребительской корзине, в которую входят товары, обеспечивающие потребности человека. Так, учитывается необходимое для жизни количество еды, одежда и обувь, средства санитарии и гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги.