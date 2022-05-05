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Ру Тат
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Экономика
5 мая 2022  18:01

Размер минимального потребительского бюджета в Татарстане вырос до 19,4 тыс. рублей

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил размер минимального потребительского бюджета. Постановление размещено на официальном портале Правительства республики. 

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по РТ за I квартал 2022 года в размере 19 424 рублей», — сказано в документе.

Сумма рассчитывается исходя из данных о минимальной потребительской корзине, в которую входят товары, обеспечивающие потребности человека. Так, учитывается необходимое для жизни количество еды, одежда и обувь, средства санитарии и гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги.

#Алексей Песошин
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