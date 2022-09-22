Размер маткапитала в 2023 году увеличится на 12,4%

С 1 февраля 2023 года размер маткапитала в России увеличится до 589,5 тыс. рублей на первого и 779 тыс. — на второго ребенка. Об индексации выплаты на 12,4% говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, семья может получить доплату на второго ребенка в размере 189,5 тыс. рублей.

Напомним, что сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс., если семья не получала его при рождении первенца.