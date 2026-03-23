Размер маткапитала предложили привязать к социальной норме жилья

Размер материнского капитала в России следует ориентировать на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам эксперта, назрела модернизация программы материнского капитала. Если оценивать её не в рублях, а в квадратных метрах жилья, эффективность заметно снизилась. При нынешней стоимости даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров, тогда как социальная норма составляет 18 квадратов.

Рыбальченко отметил, что до 67% семей направляют средства маткапитала именно на улучшение жилищных условий, поэтому эффективность программы следует оценивать прежде всего исходя из стоимости квадратного метра. По его мнению, если государство намерено поддерживать семьи при рождении детей, то ориентиром должна служить именно социальная норма обеспеченности жильём, из которой рассчитываются жилищные субсидии.

Эксперт также считает необходимым увеличить размер материнского капитала как на второго, так и на третьего ребенка.