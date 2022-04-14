Разлив нефтепродуктов и свалку покрышек обнаружили экологи в Татарстане

Свалку резиновых покрышек и разлив нефтепродуктов обнаружили в ходе санитарно-экологическогого двухмесячника экологи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В период санитарно-экологического двухмесячника инспекторы территориальных управлений Минэкологии РТ ежедневно проводят обследование территорий населенных пунктов. В Нижнекамске во время такого рейда было обнаружено сразу два захламленных участка», – сказано в сообщении.

На территории площадью более 170 кв. метров экологи обнаружили около 300 покрышек от легковых и грузовых автомобилей, а чуть дальше – разлив нефтесодержащего продукта. На загрязненной почве отобраны пробы. В ближайшее время инспекторы направят запрос в Росреестр, чтобы выявить собственника участка. Ему будет предписано устранить нарушение и в течение 60 дней привести территорию в порядок.