Разин высказался после первого дня работы в СКА

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Новый главный тренер СКА Андрей Разин поделился первыми впечатлениями после начала работы с петербургским клубом. Специалист отметил инфраструктуру арены и настрой игроков.

«Арена шикарная. Сразу могу отметить, что на такой арене очень приятно играть. Поэтому приглашаю всех болельщиков поддержать команду. Лед хороший. Команда голодная. Сейчас информации для них много, поэтому постараемся в короткий срок подсказать какие-то моменты», — приводит слова Разина «ВидеоСпорт».

Говоря о тренировочном процессе, тренер выделил желание и дисциплину. «Основное — это желание. Желание работать на тренировках, получать удовольствие от игры, но в то же время — чтобы игровая дисциплина была на самом высоком уровне, и это касается не только удалений, это касается игровых заданий, и это качественное выполнение тренировочного процесса. Всё очень как-то быстро случилось, поэтому у меня точно такого волнения нет. Есть предвкушение чего-то очень важного и интересного», — сказал он.

Напомним, что Разин возглавил СКА 19 октября, сменив на этом посту Игоря Ларионова, который ушел в отставку после неудачного старта сезона. Ранее Разин работал в «Металлурге», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2024 году, а также в «Автомобилисте» и «Адмирале».