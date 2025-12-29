Разин - топ-тренер КХЛ: достоин ли специалист четвертого Кубка Гагарина с «Магниткой»

«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два сезона. В настоящий момент «Магнитка» возглавляет турнирную таблицу КХЛ. Как себя подстраховало руководство магнитогорского клуба перед плей-офф, и не «продешевил» ли Разин по условиям нового соглашения - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: metallurg.ru

Андрей Разин вывел «Металлург» на новый уровень и догнал «Ак Барс» по Кубкам Гагарина

«Металлург» подписал контракт с Андреем Разиным еще на два года. Не много, не мало, а вполне себе оптимальный срок, особенно с учетом результатов, которые показывает сегодня магнитогорская команда. «Металлург» в этом году рвет всех. С начала чемпионата подопечные Андрея Разина обосновались на верхушке турнирной таблицы КХЛ и удерживают это лидерство до настоящего момента.

Андрей Разин – отличный специалист, и он доказал это еще в «Северстали», отработав там пять лет. На сегодняшний день это один из топовых тренеров по версии КХЛ. И, пожалуй, ему пока нет равных, кто бы мог уверенно и практически без поражений вести свою команду также ровно на столь продолжительном отрезке.

Первый контракт Разина с «Металлургом» был рассчитан на три года. Во-первых, меньшие условия бы явно не устроили самого специалиста, с учетом его длительного опыта работы в том же Череповце. Во-вторых, руководство магнитогорского клуба понимало, что возможно в первый сезон добиться чемпионства с новым тренером будет непросто и решили сыграть «в долгую», дав ему шанс проявить себя. Однако Разин в своем дебютном сезоне сходу взял с «Магниткой» Кубок Гагарина.

В тот сезон-2023/24 Андрей Разин фактически сотворил историю, сделав «Металлург» трехкратным обладателем трофея и поставив его в один ряд с казанским «Ак Барсом», который до того момента являлся единственным топ-клубом в КХЛ с данной приставкой с 2018 года. Разин не просто взял Кубок с магнитогорской командой, он вывел ее на новый топ-уровень.

Фото: metallurg.ru

В Магнитогорске решили подстраховаться

«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным и сделал это перед плей-офф. Известно, что переговоры длились около двух недель. В данном случае клуб грамотно поступил, предложив тренеру новое соглашение до окончания сезона и сроков завершения контракта. Это совершенно нормальная практика в КХЛ. Первая половина чемпионата уже прошла, тренер показал достойный результат и упускать такого специалиста было бы глупостью. В клубе просто решили подстраховаться. Скоротечное решение клуба удивило и самого 52-летнего специалиста.

«Позвонил агент и сказал, что «Магнитка» вышла на переговоры. Я слегка удивился, что так рано. Но агент проделал работу, и меня всё устроило. От добра добра не ищут. Посоветовался с семьей. Спросил у тренерского штаба, как они на это смотрят. Все согласились: да, идем дальше вместе», - сказал Разин в интервью «Матч ТВ».

Если бы результаты были посредственные, руководство вряд ли бы стало продлевать контракт заранее. В Магнитогорске бы дождались завершения сезона и принимали решение постфактум. Однако с учетом дефицита высококласснных специалистов в КХЛ у Разина бы на момент завершения чемпионата было бы масса предложений и за большие деньги, так что не факт, что он бы согласился на предложения «Магнитки». Так считает вице президент КХЛ Валерий Каменский.

«Всё логично – Разин выиграл Кубок Гагарина, признавался лучшим тренером КХЛ, команда сейчас идёт на первом месте. Можно только пожелать ему дальнейших успехов. Почему в середине сезона? Да просто клуб решил ему подарок сделать на Новый год. Не исключено, что тем самым «Металлург» хочет себя обезопасить. Руководство работает, были какие-то договорённости с тренером, видимо», - приводит слова Каменского «Советский спорт».

Фото: metallurg.ru

Разин по-прежнему не самый высокооплачеваемый специалист в КХЛ

Сумма по новому контракту Андрея Разина с «Металлургом» в первый сезон составит 100 млн. рублей (по старому контракту – 70 млн. рублей), за второй – на 20 млн. рублей больше. То есть в общей сложности за два сезона Разин заработает в Магнитогорске порядка 220 млн. рублей. При этом самым высокооплачеваемым специалистом в КХЛ остается Игорь Никитин. По версии «Спорт-экспресса» в результате перехода из ярославского «Локомотива» в московское ЦСКА сумма соглашения Никитина составляет порядка 160 млн. рублей в год.

А вот годовая зарплата казанского специалиста Анвара Гатиятулина в настоящий момент также по версии «Совспорта» варьируется в пределах 40 млн. рублей. Притом, что «Ак Барс» идет на четвертом месте после «Магнитки», минского «Динамо» и «Авангарда» в чемпионате, а ЦСКА лишь на десятом. Однако в дебютный сезон в армейском клубе от Игоря Никитина большего никто и не ждет.

Странно, что Андрей Разин, с опытом работы менеджера и функционера не запросил большей зарплаты. Что еще в очередной раз показывает его человеческие качества и профессионализм. Несмотря на его некоторую излишнюю эмоциональность, в результате которой некоторые инциденты уже будучи в тренерской карьере доходили до драк.

В последние годы казалось, что Андрей Разин наконец-то успокоился и больше не решает разногласия подобным путем. Как в этом сезоне в сеть вылилась информация о том, что Андрей Разин чуть не подрался после игры в подтрибунном помещении с наставником «Торпедо» Алексеем Исаковым. Дело дошло лишь до словесной перепалки. Специалистов грамотно развели перед камерами. Правда позднее Разин успокоился и зашел к тренерам в раздевалку и принес свои извинения.

Фото: соцсети Андрея Разина

В КХЛ благодаря Разину может скоро появится четерыхкратный обладатель Кубка Гагарина

Помнится как в последнем чемпионском для «Металлурга» сезоне-2023/24 Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина начал активно вести свои соцсети. С тех пор на личной странице он часто выкладывает свою семью, супругу и детей, а также нового члена семьи – собаку породы бультерьер по кличке Стэнли. Имя, кстати, выбрано было не случайно по аналогии с названием главного трофея в НХЛ (Кубка Стэнли).

У Разина плюс ко всему и богатое чувство юмора. После потасовки с наставником «Торпедо» Разин написал у себя в соцсетях «На следующую игру с «Торпедо» пойду со Стэнли». Правда несмотря на весь устрашающий вид собаки, со слов наставника «Магнитки» пес добрый и ласковый.

В прошлом сезоне «Магнитка» отдыхала от своего чемпионства. Два года подряд довольно сложно выходить на один и тот же уровень. Такое в свое время удалось лишь трем клубам: московским ЦСКА с Сергеем Федоровым и «Динамо» с Олегом Знарком, а также казанскому «Ак Барсу» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Ранее вокруг имени Андрея Разина бытовало мнение, что он наставник, который не умеет работать с суперзвездами. И да, действительно, в течение последнего сезона были слухи о некоторых разногласиях главного тренера «Магнитки» с экс-капитаном и лидером команды Егором Яковлевым и Евгением Кузнецовым. Оба игрока в течение сезона отправлялись в запас вероятно в профилактических целях. Но с Разиным нужно либо работать, либо никак.

При этом трансфер того же Сергея Толчинского, которого СКА отпустил в «Металлург» после заключения пятилетнего контракта, больше скорее говорит о неумении наставника петербуржцев Игоря Ларионова работать со звездами нежели о Разине. Вот уже и в прессе появилась информация, что последний может сменить питерского специалиста на его посту.

«Нет смысла комментировать слухи и раскрывать все нюансы. Агент мне всегда говорил, что интерес ко мне как к тренеру есть», – прокомментировал данную информацию Разин в разговоре с «Матч ТВ».

В «Металлурге» в настоящий момент собрано немало игроков высокого уровня. К примеру, лучшим среди нападающих в магнитогорской команде является один из самых высокооплачеваемых хоккеистов лиги – Владимир Ткачев. Так что данный слух о неумении Разина взаимодействовать со звездными игроками спорный. 52-летнего специалиста скорее можно назвать принципиальным и для него нет авторитетов ввиду прошлых заслуг и в лице кого бы то ни было.

Также при Разине многие молодые игроки прогрессировали в «Северстали» и переехали с ним в Магнитогорск. Так что еще один талант Андрея Владимировича как главного тренера - в копилку. Если «Магнитка» в нынешнем сезоне продолжит выступать также уверенно и ярко, то с большой долей вероятности в истории КХЛ в скором времени появится единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.