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На главную ТИ-Спорт 19 октября 2026 14:03

Разин после первой тренировки в СКА назвал арену шикарной, а команду голодной

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Разин после первой тренировки в СКА назвал арену шикарной, а команду голодной
Фото: ХК Металлург

Новый главный тренер СКА Андрей Разин поделился впечатлениями от первого занятия с командой.

Ранее специалист ушел из «Металлурга» и занял пост наставника санкт-петербургского клуба, сменив Игоря Ларионова.

«Арена шикарная, на ней очень приятно играть. Лед хороший, команда голодная. Информации сейчас для них много, поэтому постараемся быстро в короткий срок подсказать какие-то моменты.

Что хотел бы увидеть от хоккеистов? Основное — это желание работать на тренировках, получать удовольствие от игры. Но в тоже время, чтобы игровая дисциплина была на самом высоком уровне.

Всё это быстро случилось, поэтому у меня волнения нет. Есть предвкушение чего-то такого важного и интересного», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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