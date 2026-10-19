Разин после первой тренировки в СКА назвал арену шикарной, а команду голодной

Фото: ХК Металлург

Новый главный тренер СКА Андрей Разин поделился впечатлениями от первого занятия с командой.

Ранее специалист ушел из «Металлурга» и занял пост наставника санкт-петербургского клуба, сменив Игоря Ларионова.

«Арена шикарная, на ней очень приятно играть. Лед хороший, команда голодная. Информации сейчас для них много, поэтому постараемся быстро в короткий срок подсказать какие-то моменты.

Что хотел бы увидеть от хоккеистов? Основное — это желание работать на тренировках, получать удовольствие от игры. Но в тоже время, чтобы игровая дисциплина была на самом высоком уровне.

Всё это быстро случилось, поэтому у меня волнения нет. Есть предвкушение чего-то такого важного и интересного», — цитирует Разина пресс-служба клуба.