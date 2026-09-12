Разин объяснил отсутствие Яковлева в составе «Металлурга» статистикой

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) подробно объяснил, почему капитан команды Егор Яковлев до сих пор не провёл ни одной игры в текущем сезоне. Наставник уральцев привёл конкретные цифры, которые, по его мнению, говорят сами за себя.

«Не буду обсуждать качество хоккея Яковлева. Егор – олимпийский чемпион, чемпион мира, ведёт благотворительные проекты – он молодец», — начал Разин, отметив заслуги защитника. Однако затем перешёл к статистике, которая, по его словам, объясняет кадровое решение.

Тренер напомнил о прошлогодних бонусных программах, связывая их с игрой Яковлева. «Меня обвиняют, что я не дал Ткачёву сыграть последний матч регулярного чемпионата, из-за чего он не выбил бонус в 100 млн. А кому он проиграл? Энасу, Окулову и Лиможу. Окулов отдавал Шарипзянову – сколько Дамир забил от синей линии? Рекорд сезона. Минимум пять он забил. Сколько Яковлев забил с этой позиции? Два. То есть Ткачёв проиграл одно очко», — цитирует Разина корреспондент «ТИ-Спорта» .

Второй аргумент тренера касался показателя полезности. «У нас был Валерий Орехов. Есть бонусы по показателю полезности. Орехов с кем играл в плей-офф? С Яковлевым. Валерий закончил на четвёртом месте по плюс/минус и не выбил большой бонус. У него был показатель полезности "+30". А какой был показатель полезности у его партнёра Яковлева? Ноль», — заявил Разин .

Отдельно наставник объяснил, почему Яковлев, будучи капитаном, остаётся вне состава. «Это ваше мнение, оно имеет место быть. Я считаю, что капитан – это проводник между тренером и командой. Капитан должен всё показывать своей игрой, самоотдачей, а потом что-то говорить в раздевалке», — ответил Разин на реплику журналиста о том, что капитан не всегда лучший по статистике .

Говоря о причинах выбора Яковлева капитаном летом, тренер вновь сослался на цифры. «Прошлый сезон у Яковлева был лучшим по набранным очкам. Почему? Потому что было много передач Ткачёву и Канцерову. Значит Андрей Владимирович раскрыл Яковлева? На данный момент Егор Яковлев слабее тех, кто в составе», — подытожил Разин .

Тренер также провёл параллель с кадровой политикой «Ак Барса», где, по его словам, уход опытных игроков открыл дорогу молодым. «Ушли старички – зашли молодые. У "Ак Барса" ушли Фальковский, Карпухин, дисквалификация Миллера – это три человека. Открылось место молодому парню. В природе что есть? Круговорот воды: одни люди уходят, другие приходят», — заключил Разин .

На вопрос о возможном обмене Яковлева главный тренер «Металлурга» отвечать не стал: «Нет ответа на этот вопрос» .