На главную ТИ-Спорт 30 апреля 2026 11:11

Разин о матче с «Ак Барсом»: «Серия продолжается»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру своей команды в матче 1/2 финала плей-офф КХЛ против «Ак Барса» в Казани.

– Провели хорошую игру, но не реализовали те моменты, которые создали. В первом периоде пропустили два ненужных гола. Были моменты, чтобы переломить игру, но не смогли. Серия продолжается.

– В первом периоде были длительные отрезки без пауз, но затем у «Металлурга» случилось два провала. С чем это связываете?

– Индивидуальные ошибки. Глупейшие: одна ошибка детская, вторая – техническая, – приводит слова Разина «ТИ-Спорт».

«Металлург» уступил в двух из трех встреч полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина. В настоящий момент счет в серии в пользу «Ак Барса» – 2-1.

Ближайший матч между соперниками пройдет в Казани 1 мая. Начало – в 15:00 мск.

#ХК Ак барс #хк Металлург #плей-офф КХЛ
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

29 апреля 2026
«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

29 апреля 2026
