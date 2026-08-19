Разин — о Кузнецове: «Женя застрял в юности, хотя у него свои дети»

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о поведении 34-летнего нападающего «Сибири» Евгения Кузнецова. Он отметил, что форвард, несмотря на возраст и наличие двоих детей, словно остался в юношеском восприятии жизни.

«У всех есть юность, отрочество, дальше кризис среднего возраста. Женя, на мой взгляд, застрял в юности, хотя у него своих двое детей. Я не против хи-хи, ха-ха, всегда за то, чтобы люди в раздевалке улыбались. Сам в силу своего чувства юмора стараюсь шутить, пусть даже из-за разницы в возрасте мои шутки не всегда заходят хоккеистам. В этом плане Женя, конечно, молодец. Его можно с Гариком Харламовым и Павлом Волей в один ряд ставить. Но он всё-таки выбрал другую профессию. Он это не осознаёт…» — приводит слова Разина Sport24.

Тренер также провёл параллель с трагической судьбой другого челябинского хоккеиста — Валерия Карпова. «У меня есть пример Валерия Карпова. Тоже челябинский. И как трагически его жизнь закончилась. Не дай бог Кузнецову такую судьбу», — добавил Разин.

Напомним, что Евгений Кузнецов недавно дебютировал за «Сибирь» в предсезонном турнире и был назначен капитаном команды.

