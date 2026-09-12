Разин: «Не мучусь, у меня всё в порядке. Хочу Ferrari, яхту и Кубок Гагарина»

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) ответил на вопрос о вратаре Илье Самсонове, однако предпочёл перевести разговор в шутливое русло. Наставник магнитогорцев заявил, что не испытывает внутренних терзаний по поводу кадровых решений.

– По Егору Яковлеву вопрос закрыт. Больше про Яковлева и Кузнецова я отвечать не буду.

– А про Илью Самсонова?

– Какое отношения имею к Самсонову? А при чём тут Самсонов?

– Может, чтобы не мучиться...

– Может, чтобы не мучиться… – Может, чтобы не мучиться...

– А я не мучусь, у меня всё в порядке.

– Вам же некомфортно каждый раз объяснять.

– А я всё объяснил. Я так развёрнуто ответил – вы что хотите?

– Может, вы хотите обменять его?

– Это не ко мне вопрос.

– Но вы хотели бы?

– Я много чего хочу: машину Ferrari, яхту, Кубок Гагарина, само собой. Все мои хотелки не связаны, – передаёт слова Разина корреспондент «ТИ-Спорта».