Разин меняет Ларионова в СКА: в чем риски Питера и почему не вышло у Профессора

Андрей Разин сменил Ларионова в СКА, но сможет ли он спасти Питер от кризиса и не собьется ли в свои старые ошибки? «ТИ-Спорт» разбирается, почему «Магнитка» проиграла, чем рискует руководство СКА и причем тут Роман Ротенберг.





Фото коллажа: metallurg.ru и ska.ru

Разин и «Металлург»: громкий финал чемпионского проекта. Кто в итоге проиграл?

История Андрея Разина в «Металлурге» официально завершилась, хотя еще пару недель назад такой исход казался далеко не единственным возможным. Вчера магнитогорский клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером по соглашению сторон. Короткое заявление директора Алексея Жлобы поставило точку в истории, которая длилась с апреля 2023 года и принесла «Магнитке» Кубок Гагарина — 2024.

Важно подчеркнуть то, что на поверхности: союз распался на фоне не провала в таблице или ужасного хоккея на льду, а на фоне конфликта внутри коллектива.

Не так представлялось завершение этого проекта. Разин не просто возглавил команду — он во многом выстроил ее под собственное видение, с характерным темпом, агрессивной атакой и требовательным отношением к игрокам. Более того, это его личный проект, который подхватить сейчас будет не так просто.

А прецедент, когда игроки смогли «снять» тренера, который давал результат - очень рискованная авантюра, которая может запустить в КХЛ неприятную тенденцию. Как правильно отмечает олимпийский чемпион Александр Кожевников, так можно вернуть 90-е годы, когда игроки могли «слить» тренеров.

«Разин открыл много молодых талантов. Умеет он это делать, чутье есть. Как тренер он сильный. Неподобающее поведение? Да, он ругался и спорил с журналистами. А что, он должен вам лить мед на уши? Рассказывать о внутренних проблемах в команде, какие-то индивидуальные вещи? Вот если игрок плохо играет, Разин что, должен молчать? Повторюсь, это 1990-е годы, мы это все проходили. Жаль, что это началось в «Металлурге», когда игроки могут снимать тренера. Мы ничего с этим поделать не можем, только обсуждать», – сказал Кожевников.

При и.о. главного Владимире Воробьеве «Металлург», кстати, выиграл четыре матча подряд, пока Разин оставался отстраненным. Но уже к последним играм стало очевидно, что этот «багаж» уже на исходе. Дальше так легко уже не будет.

Правильно ли поступил «Металлург»? С точки зрения управления коллективом — возможно. Если конфликт действительно мешал команде работать, бесконечно сохранять статус-кво уже было невозможно. Пауза с отстранением тоже тянуться бесконечно не могла. Но спортивная сторона вопроса выглядит куда сложнее: расставаться с тренером, который недавно принес клубу главный трофей - решение спорное.

Разин вместо Ларионова: спасет ли новый тренер СКА и что делать с его репутацией?

Впрочем, Андрей Разин быстро получил новую работу, о которой в Питере заговорили еще до официального расставания с Игорем Ларионовым. Теперь это не слухи и не предмет переговоров: СКА объявил о назначении специалиста 18 октября, заключив с ним контракт на два сезона. По официальной версии, Ларионов ушел самостоятельно, но мы же с вами все прекрасно понимаем. Больно уж синхронно вышло, что Профессор покинул питерскую команду, и тут же был назначен Разин.

В октябре армейцы впали в затяжной кризис: шесть поражений в семи последних встречах, пять проигранных матчей подряд и две игры без заброшенных шайб. Особенно болезненным стало поражение от «Лады» — команды, которая до встречи с петербуржцами десять раз подряд уходила со льда побежденной.

Романтический хоккей Ларионова выглядел перспективно на старте сезона, но ко второй половине октября все чаще разбивается о реалии КХЛ. Атакующая свобода, импровизация и ставка на мастерство требуют не только талантливых исполнителей, но и четкой системы на случай, когда соперник перекрывает пространство и вынуждает играть без шайбы.

Разин в этом смысле выглядит противоположностью Профессора. Он не просто ставит вполне смотрибельный хоккей, но и умеет добиваться результата. Кубок Гагарина с «Магниткой» — лучшее тому доказательство. Кроме того, специалист умеет раскрывать игроков, превращая молодых парней в звезд КХЛ, которые один за другим отправлялись в КХЛ - опять таки Роман Канцеров и Данила Юров не дадут соврать. Для СКА, который располагает серьезными ресурсами, но никак не может найти формулу успеха, такой тренерский кейс выглядит заманчиво.

Однако Санкт-Петербург — не Магнитогорск. В СКА высокие ожидания, постоянное внимание прессы и давление результата. Здесь Разину точно не стоит рассчитывать на длительный период спокойной перестройки. Болельщики и руководство ждут быстрых перемен и результатов.

Есть и другая проблема: Разин только что расстался с «Металлургом» после конфликта с игроками. Если СКА приглашает его ради жесткой дисциплины и требовательности, руководство должно быть готово поддерживать его решения, но и постоянно держать руку на пульсе - не моргая следить за атмосферой в раздевалке. Отвернешься, и история может повториться вновь. Игроки же тоже, зная бэкграунд Разина, нет-нет да могут порой надавить на больную мозоль специалиста. Все-таки расставание с «Металлургом» было слегка позорным для него и могло ударить по эго Андрея Владимировича.

Назначение выглядит логичным, однако не гарантирует успеха. Разин способен вернуть СКА устойчивость, но для этого ему придется не просто заменить идеи Ларионова своими, а найти баланс между требовательностью, управлением звездами и результатом. В Питере у него есть все ресурсы для победы — и почти нет времени на ошибку.

Тень Ротенберга: в СКА начинается большая игра?

Но самое интересное в этой истории — даже не отставка Ларионова. В Петербурге есть силы, заинтересованные в возвращении Ротенберга. В Питере его условно называют «оппозиционными». И по некоторой информации, именно между этими кандидатами и был выбор. Лагерь прагматиков, судя по всему, выиграл.

Но расслабляться новому тренеру СКА точно не стоит, как и нынешнему руководству. Ведь если и проект Разина провалится, то возвращение Ротенберга в Питер будет практически неизбежным.

По сути, это две яркие, публичные и совершенно разные фигуры. Оба умеют привлекать внимание к хоккею, охотно общаются с прессой и не боятся громких заявлений. Но за схожей медийностью скрываются абсолютно разные подходы

Разин прежде всего тренер-практик, который прошел путь от работы с клубами разных уровней до победы в Кубке Гагарина. Его главный аргумент — результат, достигнутый с «Металлургом» в 2024 году. Он умеет раскрывать молодых хоккеистов до уровня звезд КХЛ, которые один за другим едут в НХЛ - Роман Канцеров и Данила Юров не дадут соврать. При этом он может выстраивать атакующую систему и добиваться от команды узнаваемого стиля. При этом его эмоциональность и жесткая манера общения могут становиться источником внутренних конфликтов — что и показала магнитогорская история.

Ротенберг, в свою очередь, на протяжении многих лет был одной из центральных фигур СКА. С 2014 по 2022 год он работал генеральным менеджером клуба, а затем возглавлял команду в качестве главного тренера. Его эпоха запомнилась звездными составами, но и вечными перестройками, массовыми сменами составов каждое межсезонье и покупкой звезд, которые ему быстро надоедали. При этом, выиграть он с командой так ничего и не смог, а результаты СКА с каждым сезоном становились только хуже.

Разину теперь предстоит доказать, что он способен превратить сильный состав в чемпионскую команду не только в Магнитогорске, но и в клубе с другими масштабами давления. Назначение Разина не означает, что все прежние проблемы исчезнут, а возможное влияние Ротенберга само по себе не свидетельствует о конфликте внутри клуба. Важнее другое: насколько последовательно руководство поддержит выбранный курс и позволит тренеру выстроить систему без постоянных кадровых встрясок.