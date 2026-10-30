Разин и СКА буксуют, Тамбиев под огнем: кризис главных тренеров-деспотов КХЛ

СКА Андрея Разина и «Динамо» Леонида Тамбиева синхронно угодили в кризис, превратившись в главных неудачников Запада КХЛ. Пока петербуржцы выпали из зоны плей-офф, бело-голубые добывают очки под свист собственных трибун. О том, почему жесткий стиль тренеров дает сбой и почему громкие имена больше не гарантируют результат — в материале «ТИ-Спорта».





Фото коллажа: ska.ru и dynamo.ru

Разин меняет СКА, но не счет на табло. Почему буксует перестройка?

Когда Андрей Разин сменил привычную и комфортную для него провинциально-олигархическую атмосферу Магнитогорска на большой и требовательный Санкт-Петербург, многие ожидали мгновенной встряски. Но пока что сказки не случилось. Сам Разин тоже пока не волшебник. Хотя, судя по отдельным отрезкам матчей, кое-что у нового главного тренера СКА уже получается. Армейцы пытаются играть иначе, меняются сочетания, появляются новые варианты построения атак. Но итог не слишком-то радует — три поражения в четырех матчах на старте нового этапа для СКА и специалиста. А после домашней неудачи с «Торпедо» — 3:4 — питерцы уже вылетели из восьмерки Запада, уступив место в зоне плей-офф московскому «Динамо». Иронично, но именно команды Разина и Леонида Тамбиева сегодня синхронно делят между собой статус главных ньюсмейкеров со знаком минус.

Сам матч с нижегородцами получился очень наглядной иллюстрацией состояния СКА. Команда проигрывала 1:3, за 45 секунд до сирены сравняла счет. Но вместо перевода игры в овертайм за 14 секунд до конца Егор Виноградов «прибил» старания Разина.

Вновь провалился второй период, вновь последовали удаления и необдуманные решения. В решающий момент хоккеисты, по словам Разина, вместо спокойного контроля шайбы просто выбросили ее в чужую зону.

«Ничего, баллончики побегаем, всё встанет на свои места», — с фирменной иронией заметил Разин.

Но кажется, что проблема Разина в СКА даже не столько в тактике, сколько в столкновении менталитетов. Андрей Владимирович — тренер, который привык выстраивать команды через абсолютное подчинение своим требованиям и жесткое преодоление. Но на этот раз он попал совсем в другую атмосферу — в СКА, где у каждого звездного хоккеиста есть свое мнение, агент и статус. Здесь просто проораться в раздевалке не получится.

Те же Сергей Плотников, Николай Голдобин, Никита Зайцев — игроки, вокруг которых обязательно будут вопросы, насколько они подходят под требовательную систему Разина, и этот вопрос уже висит тяжелым грузом те самые полторы недели после назначения специалиста в СКА.

Разину нужен «голодный» материал, готовый грызть лед без оглядки на прошлые заслуги. Но переломить через колено раздевалку, набитую высокооплачиваемыми звездами, сходу не получается. СКА уже пытается играть иначе, но еще не научился побеждать иначе. Тем более что тренер здесь не наследник готового механизма, а человек, которому досталась машина с целым набором неисправностей. Нельзя требовать, чтобы она после первой остановки в сервисе сразу выиграла гонку.

Победа под свист трибун. Почему Тамбиев не может выдохнуть даже после успеха

У Леонида Тамбиева ситуация совсем другая. Андрей Разин пока строит новую систему и получает возможность разобраться с наследством предшественника, в то время как главный тренер московского «Динамо» уже давно находится на самом пике кризиса доверия.

Победа над хабаровским «Амуром» в последнем матче далась бело-голубым со скрипом, оставив больше вопросов, чем ответов. Да, два важнейших очка в копилку упали, но атмосфера вокруг команды остается токсичной. Болельщики открыто требуют отставки, скандируя «Увольняйте Лёню из клуба», трибуны встречают и провожают команду свистом, а руководство клуба ведет себя не сказать чтобы однозначно.

Тамбиев после матча не стал устраивать словесную дуэль с трибунами. Он признал, что пока не заслужил похвалы, и дал понять, что подобная реакция входит в профессию. Это разумная позиция. Только выдержка на пресс-конференции не отменяет необходимости менять ситуацию на льду.

Показательным штрихом здесь стало увольнение многолетнего помощника Тамбиева Андрея Банадо прямо в день игры. Тамбиев же после матча как-то даже флегматично пояснил, что решение приняло руководство, добавив: «Ну, решили встряхнуть команду». Ну, уволили и уволили — не особо-то и нужен был. По-хорошему, главный тренер должен отстаивать своих людей, но в условиях, когда над самим Тамбиевым занесен топор, пространство для маневра у него минимально. Но надо признать, что если для встряски приходится расставаться с человеком из ближайшего тренерского окружения, это вызывает вопросы о том, насколько вообще устойчив курс.

Дальше у Тамбиева не так много пространства для красивых объяснений. «Динамо» необходимо не просто выиграть следующий матч, а показать, что победа над «Амуром» стала началом разворота.

И здесь главное отличие от СКА. Разину нужно время, чтобы изменения превратились в результат. Тамбиеву необходим результат, чтобы у него осталось время на изменения.

Одна победа может остановить падение, но не отменяет накопившихся претензий — трибун в первую очередь. Теперь тренеру нужно не только убедить руководство, что он контролирует ситуацию, но и вернуть болельщикам хотя бы минимальную уверенность в завтрашнем матче.

Кризис фаворитов КХЛ. Громкие имена больше не гарантируют результат

Синхронные проблемы СКА и «Динамо» служат показателем всей текущей регулярки КХЛ. Топы буксуют: тот же «Автомобилист» при космических контрактах лидеров проваливается в матчах с аутсайдерами, а «Ак Барс» вынужденно упрощает игру до примитивных схем ради банального результата — и то с очень переменным успехом. 0:4 от Омска — это уже катастрофа.

В этой мясорубке Разин и Тамбиев выступают главными антиподами и одновременно соратниками по несчастью. Оба — тренеры-диктаторы, оба требуют от игроков жертвенности, но оба столкнулись с тем, что старые методы управления буксуют в условиях современного хоккея.

Было бы удобно назначить виноватыми тренеров и закрыть тему: Разин не успел, Тамбиев не справился. Только хоккей не настолько прост, а кризис фаворитов не помещается в две фамилии. СКА и «Динамо» просто оказались в центре внимания, потому что от них ждут большего. Но другие топы тоже видят: даже прошлогодние заслуги не выходят на лед вместо хоккеистов. Чем дороже команда, тем выше риск принять статус за готовый результат.

У СКА проблема видна особенно отчетливо: команда возвращается в игру, но не выдерживает собственных ошибок и не контролирует концовки. У московского «Динамо» добавился кризис доверия: победа уже не воспринимается как гарантия того, что дальше будет лучше. У «Ак Барса» после 0:4 от «Авангарда» возникнет свой набор вопросов — от реализации моментов до надежности командной игры.

С другой стороны, слепая вера в специалиста тоже не стратегия: тренерский кредит должен подкрепляться прогрессом. Разину необходимо превратить новую картинку СКА в стабильный хоккей и очки. Тамбиеву — доказать, что победа над «Амуром» стала началом разворота, а не случайной паузой в кризисе.

В КХЛ можно купить звезд, нанять тренера с громкой репутацией и поставить перед командой самые высокие цели. Нельзя купить только право бесконечно проигрывать без последствий.