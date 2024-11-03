Разиля Серенеева: «Нет, лицом БРИКС я не стала. Им стал чак-чак!»

Разиля Серенеева

Фото: tatarstan.ru

«Лукашенко, пробуя чак-чак, пошутил. Конечно, в такой момент нельзя стоять и смотреть, будто на стену»

– Разиля, когда главы государств пробовали чак-чак, ты чувствовала их внимание к себе? Может быть, они говорили комплименты? Какие слова тебе запомнились?

– Внимание было, конечно. Думаю, и к нашей внешности, и к костюмам в национальном стиле. Наши наряды действительно были очень яркие и красивые. Да, мы слышали комплименты от лидеров разных стран, это было очень приятно. Больше всего запомнилось, как Президент ЮАР Сирил Рамафоса несколько раз сказал по-английски: «Очень красивые девушки!»

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Фото: tatarstan.ru

– Ты хорошо знаешь английский?

– Я знаю татарский, русский и английский языки. Но, конечно, главы государств использовали слова, которые понятны всем, их могли бы понять даже те, кто не говорит по-английски. Так что какого-либо затруднения с пониманием у нас не возникло.

– Владимира Владимировича тоже вы встречали?

– Нет, никто из нас его не встречал.

– После того как ты вживую увидела руководителей государств, у тебя не появилось желания съездить в эти страны?

– Да, хотелось бы съездить во все эти страны, посмотреть. Но больше всего тянет в Азербайджан. У азербайджанцев очень интересная культура – красивая, особенная. У них сохранились песни, танцы, их национальный колорит меня привлекает. Если получится, я бы туда съездила.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Фото: tatarstan.ru

– Что вам разрешалось делать как моделям? Может быть, запретили показывать эмоции?

– Да, нам все подробно объяснили. К тому же у нас уже был опыт участия в подобных мероприятиях. Обычно на такие официальные события приглашают моделей с хорошим опытом. Мы встречали гостей с чак-чаком и караваем на многих международных мероприятиях – таких как «Игры будущего», KazanForum и другие. Но саммит БРИКС был, конечно, самым масштабным среди них. Я впервые встречала президентов стран и увидела их вблизи.

Что касается проявления эмоций, то не рекомендуется демонстрировать излишнюю заинтересованность. Конечно, это большие люди, увидеть их – большая честь для нас. Но мы не пялимся на них, это обычная норма этикета. Ведем себя спокойно, скромно.

Например, Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, пробуя чак-чак. Конечно, в такой момент нельзя стоять и смотреть, будто на стену, – этой шутке мы тоже скромно улыбнулись, проявили гостеприимство. Иногда надо почувствовать, что нельзя, а что можно.

«Работали с четырех утра до двух ночи»

– Можно обывательский вопрос? Некоторые лидеры, например Премьер-министр Индии Нарендра Моди, не стали пробовать ни чак-чак, ни каравай. После них прибывали другие президенты. Угощение в таком случае все равно меняли?

– Да, конечно, для каждого руководителя были свежие чак-чак и каравай. Их меняли независимо от того, дотрагивались до угощения или нет.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: tatarstan.ru

– В каком режиме вы работали? Гости прибывали и рано утром, и ночью.

– Я работала три дня, спала не больше пяти часов в сутки. В основном составе было шесть девушек. Также были девушки в резерве, на тот случай, если кто-то прилетит в тот момент, когда мы заняты. Мы, основной состав, работали практически круглосуточно. Уходили в четыре утра, возвращались в час, два часа ночи. Время оставалось только на то, чтобы переодеться.

Наши костюмы были из плотной ткани, теплые. Но под них мы надевали тонкие куртки, так что на улице не мерзли. Только ушам было немного холодно (смеется).

В перерывах между прилетами гостей отдыхали в здании аэропорта. Потом нам объявляли, что скоро выход, и мы были готовы к этому моменту.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: tatarstan.ru

– Насколько я знаю, все вы участницы конкурса «Мисс Татарстан».

– Да, все в разные годы участвовали в конкурсе. Кто-то финалист, кто-то победитель в номинации или обладательница титула «Мисс Татарстан». Я, например, участвовала в конкурсе 2017 года, вышла в финал. И нас продолжают приглашать на такие мероприятия. Почему выбрали именно нас – наверное, потому, что у нас уже большой опыт и мы смогли показать себя как ответственные люди. Наши руководители видят, знают, как мы работаем.

– На параметры внешности тоже смотрят? Рост, вес?

– Мы, три девушки в основном составе, были примерно одного роста. У меня, например, рост 174 сантиметра. Плюс – обувь на каблуках, она у нас тоже была одинаковая.

– Ваш труд оплачивался?

– Конечно. Всем, кто работает, выплачивается заработная плата.

Фото: tatarstan.ru

«Участвовать в «Мисс Татарстан» тоже круто. Но в саммите БРИКС – интереснее»

– Разиля, мы видели тебя, любовались во время прямых трансляций, а потом и на фотографиях. Можешь сказать, что ты стала лицом БРИКС?

– Нет, лицом БРИКС я могу назвать чак-чак. А я его держала, мне повезло (смеется).

– Что, по-твоему, круче – участвовать в «Мисс Татарстан» или встречать президентов?

– Мне кажется, и то и другое круто. Но участвовать в таком масштабном мероприятии, как саммит БРИКС, интереснее.

– У нас на международном уровне проходит конкурс «Татар кызы». Ты в нем участвовала?

– Да. Кажется, это было пять лет назад. Мне понравилось, тоже очень интересный конкурс.

– Ты родом из знаменитого татарского села Урмаево Комсомольского района Чувашии. Как попала в сферу красоты? В Чувашии есть школа моделей?

– В наших краях школ по подготовке моделей нет. Как вести себя на сцене, как преподносить себя – этому я училась в ансамбле, созданном покойным Фаритом Гибатдиновым (до 2020 года – председатель Татарской национально-культурной автономии Чувашии, – прим. Т-и). Фарит абый учил нас тонкостям поведения, тому, как доносить свое мнение, разговаривать с людьми, и многому другому. Я с детства выступала в его ансамбле как солистка. В том, что сейчас я представляю нашу культуру на таких больших мероприятиях, есть и заслуга Фарита абый, спасибо ему огромное!

С Фаритом Гибатдиновым Фото: из личного архива Разили Серенеевой

А уже приехав учиться в Казань, решила принять участие в конкурсе «Мисс Татарстан», попробовать свои силы. Мне было интересно. Я выпускница Казанской государственной консерватории, сейчас работаю в детской музыкальной школе преподавателем по татарскому фольклору. Обучаю детей вокалу, игре на татарских народных инструментах, руковожу ансамблем.

Зиля Мубаракшина, «Интертат», перевод с татарского