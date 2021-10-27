Разиль Валеев: За приманками в законопроекте о публичной власти скрываются противоречия

Принятие законодательной инициативы главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и депутата Государственной Думы ФС РФ Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» приведет к потере основ федеративного устройства России. В этом уверен народный поэт Татарстана Разиль Валеев.

«По этому поводу уже высказались депутаты Госсовета республики, я полностью разделяю их позицию — я категорически против этого законопроекта, потому что если он будет принят, то мы придем к унитарному государству», — считает известный в республике общественный деятель.

Он обращает внимание на то, что в инициативе депутатов содержится перекос в сторону федерального центра, касающийся основных полномочий законодательных органов, а также бюджетов субъектов Российской Федерации.

«Приоритет федеральному закону отдается и в соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Это на практике может привести к тому, что назначение руководителей республиканских ведомств станет невозможным без прямого участия центра. Тогда уже ни о какой самостоятельности говорить не придется», — прогнозирует Разиль Валеев.

Что же касается статуса руководителя региона, то здесь собеседник ИА «Татар-информ» видит ловушку, скрытую в законопроекте: в нем предлагается дать возможность региональным лидерам избираться на этот пост более двух раз.

«Некоторые субъекты клюнут на эту приманку. Мы же свое мнение по поводу именования руководителя Татарстана — Президент — уже высказывали однажды несколько лет назад. Попытка повторяется, видимо, серьезно взялись за этот вопрос. Но за сменой названий здесь кроется желание центра перекроить основы федерализма», — говорит Валеев, бывший депутатом Госсовета РТ V созыва.

Из этого он делает вывод, что вынесенный на рассмотрение законопроект противоречит основам Конституции Российской Федерации.