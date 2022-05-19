Разиль Валеев: Такие спектакли, как «Свет далекой звезды», взращивают здоровую нацию

Спектакль «Свет далекой звезды» в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стал точкой притяжения для множества жителей и гостей Казани. В разные дни постановку оценили представители разных сфер культурной жизни республики.

В этот раз почетными гостями резиденции стали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, директор Казанской цирковой школы Ильдар Игумнов и народный поэт РТ Разиль Валеев. Все они дали высокую оценку режиссерской работе и подчеркнули значимость «Света далекой звезды» как культурного феномена.

«Для меня этот вечер стал вечером открытий. И хотя я очень хорошо знаком с судьбой и творчеством Хасана Туфана, ведь наше поколение выросло на его стихах, сегодня он открылся мне с другого ракурса. Новыми красками для меня заиграл и талант Рашида Загидуллина — режиссера постановки. Я хорошо его знаю, но эта работа превзошла все мои ожидания», — поделился Разиль Валеев.

Он подчеркнул, что спектакль должен стать настольной книгой для молодого поколения. «Такие спектакли, как „Свет далекой звезды“, взращивают здоровую нацию», — отметил поэт.

Директор Казанской цирковой школы Ильдар Игумнов заметил, что в постановке поднимаются серьезные темы для размышлений. «Этот спектакль заставил меня задуматься о том, как много мы потеряли в эпоху цифровых технологий и урбанизации. Прежде всего дух патриотизма, который был неотъемлемой частью людей поколения Хасана Туфана», — уверен он.

В свою очередь, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов подчеркнул, что был поражен, как удачно через жизнь одного человека в спектакле показана судьба всего народа, страны. «Сюжет, прекрасные режиссерские решения, аскетичные декорации, правильно выставленный свет, игра актеров — все это складывается в единый пазл, который оставляет неизгладимое впечатление. Поэзия Хасана Туфана так органично встроена в общую канву, что мне самому захотелось ближе познакомиться с творчеством поэта. В этом сюжете судьба всей страны, которая легко прочитывается. Пожалуй, это поразило меня больше всего», — поделился он.

Каждый из почетных гостей отдельно отметил талант исполнителя главной роли Искандера Нуризянова. По их словам, актер является ключевым звеном спектакля, объединяя и компилирует все достоинства «Света далекой звезды».

Напомним, что в центре повествования — фигура классика татарской литературы Хасана Туфана, его жизненный путь, полный любви к преданной жене и своему народу, надежд и превратностей судьбы. Через призму жизни и творчества поэта в спектакле пишется портрет всех творцов, так или иначе пострадавших от репрессий.