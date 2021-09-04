Разиль Валеев раскритиковал желающих вбить клин между татарами и башкирами

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Общественный деятель, народный поэт Татарстана Разиль Валеев раскритиковал тех, кто хочет вбить клин между татарами и башкирами. Он подчеркнул, что писатели должны приложить большие усилия для сохранения крепких дружественных отношений между двумя народами. Об этом поэт заявил во время презентации в Казани новой книги башкирского писателя Айгиза Баймухаметова, изданной на татарском языке.

«Если писатели двух народов, ученые двух народов живут дружно, значит, и сами народы могут найти общий язык. Если люди этого круга в ссоре, то это влияет и на народы. Мы это видим», — констатировал Валеев.

«В народе бывают разные люди – хорошие и плохие. Мне кажется, таких, кто мечтает поссорить два народа, не так уж и много. Но их голоса слышны. Они очень плохо влияют на дружбу между народами», — продолжил он.

Разиль Валеев сослался на книгу «Геополитика России» философа Александра Дугина, заметив, что она рекомендована для высших военных вузов в качестве учебника. По словам Валеева, Дугин называет наиболее опасным «объединение татар и башкир» и постулирует необходимость их разъединения.

«Если дружба татар и башкир, их родственные отношения для кого-то плохи, значит, мы должны бороться против разъединения, приложить наши усилия, чтобы мост между двумя народами был крепким», — подчеркнул Разиль Валеев.

«С этой точки зрения Айгиз Баймухаметов делает большие дела, он человек светлый и с чувством справедливости, доброты в сердце», — завершил свое выступление писатель и общественный деятель.

Третья книга Айгиза Баймухаметова на татарском языке «Нахак» увидела свет в серии «Библиотека „Казан утлары”». Презентация книги с участием автора прошла в Союзе писателей РТ.