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Разиль Валеев награжден медалью Мажита Гафури
Народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Габдуллы Тукая Разиль Валеев награжден медалью Мажита Гафури. Премию на круглом столе «На пути национального возрождения» в Академии наук РТ поэту вручила руководитель общественно-культурного фонда «Мажит Гафури – ХХI век» Люция Камаева.
Разиль Валеев удостоен награды за книгу о Гафури. Книга издана фондом «Жыен», руководителем которого является Разиль Валеев.
Как рассказала Люция Камаева, общественная премия вручается на основе решения совета фонда «Маджит Гафури – ХХI век». На медали изображен портрет поэта и имеется надпись: «Лауреат премии Мажита Гафури». На колодке медали – ленты цветов флага Башкортостана (синий, белый и зеленый).
В книгу от фонда «Жыен» вошли избранные произведения Мажита Гафури, а также его ранее хранившиеся в архивах письма, публицистические материалы. В книгу также включены рецензии на творчество Мажита Гафури от разных авторов – Габдуллы Тукая, Миркасыма Усманова, Амирхана Еники и других.
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