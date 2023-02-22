Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Габдуллы Тукая Разиль Валеев награжден медалью Мажита Гафури. Премию на круглом столе «На пути национального возрождения» в Академии наук РТ поэту вручила руководитель общественно-культурного фонда «Мажит Гафури – ХХI век» Люция Камаева.

Разиль Валеев удостоен награды за книгу о Гафури. Книга издана фондом «Жыен», руководителем которого является Разиль Валеев.

Как рассказала Люция Камаева, общественная премия вручается на основе решения совета фонда «Маджит Гафури – ХХI век». На медали изображен портрет поэта и имеется надпись: «Лауреат премии Мажита Гафури». На колодке медали – ленты цветов флага Башкортостана (синий, белый и зеленый).

В книгу от фонда «Жыен» вошли избранные произведения Мажита Гафури, а также его ранее хранившиеся в архивах письма, публицистические материалы. В книгу также включены рецензии на творчество Мажита Гафури от разных авторов – Габдуллы Тукая, Миркасыма Усманова, Амирхана Еники и других.