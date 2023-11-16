Разгул инфляции и слабый рубль: как Набиуллина отдувалась за ЦБ в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с отчетом

Фото: duma.gov.ru

ЦБ не дал раскрутиться инфляционной спирали

Из-за резкого роста инфляции ЦБ пришлось пойти на экстраординарные меры – задрать вверх ключевую ставку до 15%. И эта по сути запретительная для кредитования ставка ввела денежный рынок в настоящий ступор.

«Все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы не повысили ставку, вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше. Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года. Ошибочно думать, что можно было не повышать ключевую ставку, и тогда кредиты остались бы такими же доступными, как и раньше. Банки не будут кредитовать себе в убыток, по ставкам ниже инфляции», – оправдывалась перед депутатами Эльвира Набиуллина.

Банк России, по ее мнению, должен был действовать решительно, чтобы не дать раскрутиться инфляционной спирали.

«Повышая в октябре ставку до 15%, мы также учли новые параметры бюджетных проектировок. Они предполагают более стимулирующую бюджетную политику. Это требует противовеса в виде более жесткой денежно-кредитной политики», – добавила она.

Эльвира Набиуллина: «Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает» Фото: duma.gov.ru

Ключевую ставку Банк России будет готов снизить только в 2024 году

По словам Набиуллиной, годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7% и этот уровень нельзя назвать «безобидным». А безобидным будет целевой ориентир в 4% – эту мантру Банк России твердит уже много лет.

Тут, конечно, не верится в инфляцию на уровне 7%. Обыватель резонно возразит, что в чеке за покупки он видит, что товары подорожали гораздо больше. Но инфляция у нас считается по древней методике, вот и получается «средняя температура по больнице». Но даже такие «низкие» официальные цифры не устраивают Набиуллину, поскольку она сама понимает несовершенство методик, читая, к примеру, данные социологических опросов об инфляционных ожиданиях, которые регулярно проводит тот же ЦБ.

Когда же повышение ключевой ставки сработает на снижение инфляции? На этот вопрос госпожа Набиуллина ответила так:

«Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает. Цепочка длинная, от трех до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам постепенно, граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки. ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%».

Если буквально понимать эти слова Набиуллиной, то эффект от октябрьского повышения ключевой ставки сработает только в периоде от июля 2024 года до весны 2025-го. Так что еще ждать и ждать, картина неутешительная.

Безобидным будет целевой ориентир в 4% – эту мантру Банк России твердит уже много лет Фото: minvr.gov.ru

Кто виноват в разгуле инфляции?

Набиуллина опровергла мнение, что причиной инфляции стал выросший за 2023 год (с 70 рублей за доллар до 100) валютный курс.

«Распространенное мнение – что причиной разгона инфляции в середине года стало усилившееся ослабление рубля. Но причинно-следственная связь взаимная и, скорее, даже обратная. Чем выше инфляция, чем большую инфляцию ждут в будущем, тем слабее курс», – считает глава ЦБ.

Она пояснила, что причина все-таки в другом – в России был повышенный спрос на определенные товары, но из-за того, что в стране их производилось недостаточно, пришлось закупать за рубежом.

«Но спрос на импорт рос именно в рублях, а вот валюты, экспортной выручки больше не стало», – сказала Набиуллина.

Есть спрос на импорт, но валюты для его закупки мало, так как схлопнулся экспорт в страны дальнего зарубежья, особенно сырьевых товаров.

«Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объем строящегося жилья и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на новостройки за три года выросли почти вдвое

Набиуллина не обошла стороной и тему инфляции на рынке недвижимости. Здесь ее разогнала льготная ипотека.

«Нас не может не беспокоить, что рост ипотечного кредитования сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и, главное, для самих заемщиков. Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объем строящегося жилья и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен. В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», – уточнила глава ЦБ.

Набиуллина намекнула на возможность введения адресной льготной ипотеки – этот механизм она обсудит с Правительством. В таком случае главным критерием будет уровень доходов населения. То есть выдавать ее, очевидно, будут только «нуждающимся».

Если же цены продолжат безудержно расти, то это грозит ипотечным кризисом.

Набиуллина констатировала, что, вопреки прогнозам западных политиков, экономика России не оказалась «разорвана в клочья» Фото: duma.gov.ru

«Придется развиваться «на свои»

Инфляция инфляцией, но в речи Набиуллиной были и светлые моменты:

«Экономика восстановилась после кризиса гораздо быстрее всех прогнозов и продолжает расти».

Это касается и производства, и потребления, и инвестиций в основной капитал. Темп роста в корпоративном кредитовании под 20% в 2023 году — четвертый подряд год ускорения кредита предприятиям. Это прирост корпоративного кредитного портфеля на целых 11 трлн рублей за последние 12 месяцев.

«Разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены», – подытожила глава ЦБ.

С конца прошлого года прибыль компаний также возобновила рост.

Набиуллина констатировала, что, вопреки прогнозам западных политиков, экономика России не оказалась «разорвана в клочья». Любопытно, что теперь источником инвестиций и роста экономики, по признанию главы ЦБ, становится самофинансирование, то есть прибыль, а не заемные средства.

Это и понятно – брать в кредит деньги по дорогим ставкам будут неохотно. Так что придется развиваться «на свои», что отдает перестроечными «хозрасчетом и самофинансированием». А там, глядишь, через год и инфляция затухнет.